Il Nobel Kremer: prepariamoci adesso per le prossime pandemie

Apertura almeno parzialmente “in presenza” dei relatori e del pubblico per il Festival dell'Economia di Trento, da oggi a domenica 6 giugno, giunto alla XVI edizione dal 2006 e seconda con la pandemia. La manifestazione è promossa dalla provincia autonoma di Trento, dal Comune e dall'università di Trento e viene ideata e progettata dagli editori Laterza; direttore scientifico il professor Tito Boeri dell'università Bocconi, partner il gruppo bancario Intesa San Paolo.

L'inaugurazione ufficiale è stata preceduta da un importante momento di anteprima a fine mattinata, quando Boeri ha dialogato in video-collegamento con Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici e monetari. Ci sono aspettative positive per la partenza del Next Generation Eu, i primi euro-bond - per il 13% delle risorse complessive - che potrebbero partire entro l'estate: ma la sfida più grande per il Recovery comunitario e soprattutto per i Paesi come l'Italia – secondo Gentiloni - sarà rispettare gli obiettivi-target fissati per l'erogazione delle risorse.

Il ritorno dello Stato: imprese, comunità, istituzioni



Il tema conduttore di quest'anno è “Il ritorno dello Stato: imprese, comunità, istituzioni”. Più in concreto, un Festival della “ripartenza” dopo la pandemia: le prospettive che si aprono per le future generazioni, i nuovi orientamenti sul versante fiscale e soprattutto la necessità di fronteggiare il Covid sul piano sanitario, ma anche di sostenere coloro che sono stati colpiti più duramente, in termini economici.

Gli appuntamenti del Festival sono proseguiti nel pomeriggio con la lezione magistrale di Michael Kremer, premio Nobel per l’Economia nel 2019, dedicata ai meccanismi che possono incentivare la produzione e la distribuzione globale dei vaccini. Già docente ad Harvard, ma dal corrente anno accademico professore all'università di Chicago, ha ricevuto il Nobel insieme con Abhijit Banerjee (indiano) ed Esther Duflo (francese), per l'approccio sperimentale alla lotta contro la povertà globale. Banerjee e Duflo insegnano al Mit di Boston e sono anche marito e moglie; Kremer, dopo avere conseguito la laurea, era andato a insegnare nelle scuole medie in Kenya per capire come si poteva migliorare l'istruzione nei Paesi poveri. Per lui più investimenti nella sanità migliorano i risultati dei ragazzi a scuola, ma anche i loro redditi quando diventeranno adulti.

Impressionanti i dati globali della pandemia

In Italia il buon andamento della campagna vaccinale anti-Covid ci permette di guardare con maggior sollievo alle vacanze estive, mentre tuttora resta più di un'incognita per la ripresa in autunno. A livello globale però le cifre sulla pandemia, puntualmente registrate ogni giorno sul sito della Johns Hopkins University, sono davvero impressionanti: nel mondo si registrano più di 170 milioni di contagi, con poco meno di 3,7 milioni di vittime.