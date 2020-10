Il Nobel per l’economia agli americani Paul Milgrom e Robert Wilson per i progressi nella teoria delle aste Il Nobel per l’economia a Paul Milgrom e Robert Wilson per i progressi nella teoria delle aste di Riccardo Sorrentino

Da sinistra, Robert Wilson e Paul Milgrom dell’Università di Stanford

Un economista e il suo, ormai maturo, allievo. Il premio Nobel per l’economia 2020 è stato assegnato a Paul Milgrom, 72 anni, e al relatore della sua tesi Robert Wilson, 83 anni, entrambi docenti all’Università di Stanford per «i progressi nella teoria delle aste e l'invenzione di nuovi sistemi di asta», ha affermato la giuria dell’Accademia svedese. Il loro lavoro innovativo è stato utilizzato, in particolare, nell'assegnazione delle frequenze di tlc e hanno risolto diversi problemi, per esempio nell’assegnazione dei campi di esplorazione petroliferi.

Le aste sono un fenomeno molto diffuso. Soprattutto oggi con le vendite online. Sono organizzati come aste i mercati dell’elettricità, i diritti di inquinamento da C02, gli slot di atterraggio negli aeroporti, le vendite di titoli di Stato e le operazioni di liquidità delle banche centrali. Ogni operazione ha però caratteristiche peculiari e va affrontate individualmente. Alcune, per esempio quelle sulle frequenze possono assumere forme molto complesse.

Il metodo inglese e quello olandese

In genere, sono note al grande pubblico solo le aste con metodo inglese, dove si parte da un prezzo basso e si invita il pubblico a fare offerte sempre più alte. Altrettanto diffuse sono le aste con metodo olandese, dove si parte da un prezzo molto alto e lo si abbassa fino a quando non si trova un acquirente. Il primo sistema, in genere, si conclude con prezzi più bassi.

La «maledizione del vincitore»

Non mancano altre forme più complesse, e di uso altrettanto. e-Bay organizza una parte delle sue vendite sotto forma di aste e proprio il suo meccanismo permette di capire l’importanza della teoria sviluppata anche da MIlgrom e Wilson. Il rischio delle aste è la “maledizione del vincitore”, la tendenza a sovrastimare il valore del bene acquistato per poter spiazzare i concorrenti. Su e-bay, per evitare questo fenomeno, vince chi offre di più, il quale pagherà però l’importo della seconda massima offerta.

Il rischio della maledizione del vincitori - come ha mostrato Robert Wilson - è quello di sottovalutare il bene in asta: gli acquirenti tendono, in assenza di correttivi, a offrire somme inferiori al valore effettivo, comune, da loro stimato. Milgrom, invece, ha soprattutto studiato il gioco tra il “valore comune” di un bene - che l’asta dovrebbe, in circostanze ideali, rilevare - e il suo valore privato (il piacere di possedere e guardare un capolavoro artistico, per esempio).