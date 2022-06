Il Nobel Yunus ai giovani: «Costruite una nuova civiltà»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«La civiltà che abbiamo costruito ad oggi ci sta distruggendo molto velocemente. Il mio appello è: costruiamo una nuova civiltà prima che questa distruzione avvenga. Altrimenti i nostri figli sarebbero le prime vittime. Bisogna creare un mondo a tre zeri: zero emissioni inquinanti, zero concentrazioni della ricchezza e zero disoccupazione».

È quanto ha detto Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace, nel suo intervento al Festival dell’economia di Trento, durante il panel L’impresa sociale per uno sviluppo sostenibile, al quale hanno partecipato anche Erika Stefani, ministro per le Disabilità, il cardinale Mauro Gambetti, vicario del Papa per la Città del Vaticano, ed Elena Beccalli, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Club tre zero

Yunus ha invitato i giovani, in sala erano presenti numerosi studenti, a creare dei Club tre zeri, esortandoli a coinvolgere la famiglia e gli amici in questi club, in modo da far crescere l’iniziativa in modo esponenziale.

«I giovani - ha aggiunto - devono prendere il controllo del pianeta», un pianeta che ha paragonato a un’astronave nello spazio: «Voi giovani - ha chiosato - non siete dei passeggeri su questa astronave, siete i piloti».

Il Nobel per la pace 2006, durante il suo intervento, ha raccontato di come, da giovane insegnante, abbia sviluppato l'idea del microcredito arrivando a fondare la Grameen Bank, con l’obiettivo di «fare business per risolvere i problemi della gente». La carità, ha detto, «ha un limite: non torna indietro. L’intento del business sociale, invece, è di prestare soldi, per aiutare a fare affari chi non li ha . E così i soldi tornano indietro».