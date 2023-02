Il “Nobile” sul podio delle vendite dei vini toscani: +5% nel 2022

L’export dei vini toscani, in particolare, è salito del 15% in valore (il dato Istat si riferisce ai primi nove mesi 2022, l’intero anno sarà diffuso tra qualche settimana), con la prospettiva di superare 1,2 miliardi di euro e di sorpassare, per la prima volta, il Piemonte piazzandosi dietro l’inarrivabile Veneto. La riflessione da fare adesso è se sia stato solo l’aumento dei prezzi e l’indisponibilità di tappi e vetro a frenare le vendite dei vini toscani, o se esistono fattori strutturali o di altro tipo. Francesco Mazzei, presidente di Avito, non è preoccupato: «Oggi sono più in difficoltà i vini di primo prezzo e di fascia media – dice – perché non riescono a trasferire al consumatore gli aumenti dei costi. Il vino imbottigliato in Toscana è diminuito del 5% nel 2022, ma buona parte di questo calo è fisiologico e legato alla difficoltà di reperire materiali come il vetro e i tappi. Non vediamo in questo andamento una criticità, non siamo preoccupati, anche perché il 2022 si attesta sui volumi del 2019, sopra i due milioni di ettolitri».

Per il futuro la strategia è quella di andare sempre più verso l’alto di gamma: il Chianti Classico lo ha fatto con la Gran Selezione e ora con le Uga (unità geografiche aggiuntive); il Nobile di Montepulciano ha puntato sulle “Pievi”; il Chianti Rufina sul marchio Terrae Electae per qualificare i vini da singole vigne; il Chianti sta tentando di replicare la strada della Gran Selezione aperta dal Chianti Classico; il consorzio Maremma sta per partire col progetto del Vermentino superiore.

Il 2023 si è aperto con qualche incognita sui mercati, ed è per questo che le “Anteprime” dei vini sono ritenute importanti. Si parte col “Buy Wine”, due giorni di incontri one-to-one a Firenze (oggi, 10 febbraio, e domani) tra 230 Pmi vinicole toscane, che hanno risposto a un bando della Regione, e 130 compratori selezionati nel mondo (39 Paesi) dalla Camera di commercio di Firenze: gli appuntamenti (con degustazione) hanno già dimostrato negli anni passati di essere uno strumento utile per avviare rapporti commerciali e fare ordini.

Da domenica 13 toccherà ai principali consorzi (eccetto il Brunello di Montalcino che ha anticipato in novembre) presentare i vini alla stampa, operatori e pubblico nelle varie zone di produzione.