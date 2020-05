Il nodo affitti pesa sui negozi dei big player: esclusi dal credito d’imposta Dai punti vendita della catena Yamamay-Carpisa a quelli di Ovs, fino ai nove store Rinascente: il bilancio dei primi giorni di attività tra nuovi costi e ritorno dei consumatori per lo shopping di Marta Casadei

(IMAGOECONOMICA)

Dai punti vendita della catena Yamamay-Carpisa a quelli di Ovs, fino ai nove store Rinascente: il bilancio dei primi giorni di attività tra nuovi costi e ritorno dei consumatori per lo shopping

3' di lettura

Ingressi contingentati, fornitura di disinfettanti e di guanti, distanziamento. Se la riapertura in sé per sé è stata una sfida, con le linee guida per la sicurezza ricevute 36 ore prima che il via libera diventasse effettivo, i negozi di moda sono chiamati ad affrontarne di più difficili e complesse: dall’intercettare il “risveglio” dei consumatori alla battaglia sul tema affitti.

Quest’ultimo è un nodo cruciale per le insegne che hanno più negozi, indipendentemente dal posizionamento del brand. Il credito d’imposta al 60% per gli affitti commerciali introdotto dal Dl Rilancio, infatti, è riservato agli esercenti con ricavi non superiori a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente: una misura che aiuta i piccoli, ma taglia fuori realtà come Yamamay, Ovs, Rinascente.

«Il tema degli affitti è importantissimo – dice Gianluigi Cimmino, ceo di Pianoforte Holding, che controlla i marchi Yamamay e Carpisa, 1.200 negozi in totale in Italia – perché riguarda tutte le grandi catene: il credito d’imposta introdotto dal Governo non ci tutela. Noi al momento abbiamo ancora alcuni negozi chiusi e li riapriremo solo se le condizioni cambieranno».

Il bilancio a pochi giorni dalle riaperture cambia a seconda del posizionamento del negozio: «Dai punti vendita di vicinato, posizionati nelle località di provincia, abbiamo avuto una risposta positiva, mentre la sofferenza si nota sia nei flagship delle città d’arte o di Milano, e quindi di luoghi ad alto passaggio turistico, sia nei centri commerciali. Sembra quasi di aver fatto un salto indietro di 20-25 anni nella distribuzione», commenta Cimmino. Che individua «un flusso più basso di persone che entrano in negozio, ma uno scontrino medio che “tiene”. Per questo non ha senso fare sconti adesso».

Osservazioni simili sono quelle avanzate da Pierluigi Cocchini, ceo di Rinascente, il più famoso department store di fascia alta d’Italia con nove negozi in otto città: «Milano, Firenze e i due negozi di Roma hanno registrato una regressione sullo stesso periodo del 2019, ma ce lo aspettavamo: sono punti vendita molto frequentati dai turisti. Nelle altre città stiamo andando bene: i risultati sono inaspettati». Anche Cocchini segnala «afflussi decisamente più bassi: da 10-15 mila ingressi al giorno siamo passati a 3.500. Dovremo fare il punto tra un paio di settimane. Gli scontrini, però, sono più importanti». A un minore afflusso di clienti corrispondono, in questa fase post lockdown, una serie di ingenti costi.