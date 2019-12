Il nodo delle «Cacs»: ristrutturare i debiti pubblici è davvero più facile?

Il problema, infatti, è che in passato è sempre stato un caos ristrutturare debiti pubblici. Perché gli obbligazionisti che votavano contro la ristrutturazione restavano esclusi: quindi i titoli di Stato venivano “tagliati” per gli altri, ma non per loro. Questo favoriva, da parte di hedge fund, una logica speculativa: loro votavano contro la ristrutturazione, e se questa veniva comunque varata dagli altri obbligazionisti, potevano poi portare in Tribunale lo Stato (che a quel punto era in parte sgravato dai debiti) per cercare di recuperare il 100%. Questo ha tenuto l’Argentina nei Tribunali americani per molti anni. Ecco perché durante la crisi greca sono state introdotte le clausole Cacs: per evitare che uno Stato restasse appeso ai Tribunali per decenni in un contenzioso infinito.

Le clausole della discordia

Dal 2013 queste clausole Cacs sono state inserite nei documenti legali di tutti i titoli di Stato emessi dai Paesi europei. Ad oggi circa il 68% dei titoli di Stato le prevede. Attualmente le Cacs prevedono che per ristrutturare un debito pubblico, cioè per modificarne le condizioni, esista un meccanismo di duplice votazione: «Double Limb» in gergo tecnico. Per ristrutturare un debito serve infatti innanzitutto una votazione “plenaria” di tutti i detentori del debito pubblico messi insieme: affinché il voto sia favorevole, serve qui una maggioranza del 75% del valore nominale del debito.

Poi sono chiamate a votare tutte le singole emissioni di titoli di Stato: centinaia o migliaia di assemblee insomma. Qui serve un voto favorevole superiore al 66% e due terzi (66,66%) in ogni singola assemblea. Se in tutte le assemblee viene approvata la ristrutturazione, questa vale per tutti: anche per chi ha votato contro. Ma è evidente che questo meccanismo è farraginoso e permette a investitori organizzati (spesso hedge fund) di creare minoranze di blocco in grado di far saltare tutto. Se uno Stato ha la necessità di ristrutturare il debito, questo meccanismo - attualmente in vigore - gli rende dunque la vita molto difficile.

Per evitare che ci siano investitori con un tale potere, la riforma attualmente in discussione propone di passare da un meccanismo di «Double Limb» a uno di «Single Limb». Per i titoli di Stato emessi dopo il 2020, per ristrutturare un debito pubblico basterà insomma un voto solo: quello nell’assemblea - per così dire - «plenaria». E per questa assemblea la maggioranza richiesta viene anche abbassata dal 75% attuale al 66% e due terzi. Questo - tutti gli esperti sentiti concordano - rende la ristrutturazione di un debito più semplice. Più lineare. Ed è proprio l’obiettivo della riforma: per evitare di tenere uno Stato appeso ai Tribunali per anni. Si sta discutendo se dividere i titoli di Stato in gruppi omogenei, in modo di ristrutturarli in maniera non discriminatoria tra uno e l’altro, ma il principio di rendere più lineare questo processo è condiviso in Europa.