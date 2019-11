Il nodo esuberi

Quando venerdì pomeriggio Giuseppe Conte riceverà a palazzo Chigi i Mittal, padre e figlio, ascolterà una richiesta già catalogata come inaccettabile dal governo: 5mila esuberi strutturali all'Ilva. Una condizione invece imprescindibile per l'azienda. Il punto di caduta potrebbe essere a metà strada. Duemilacinquecento esuberi, affrontati dallo Stato con gli ammortizzatori sociali e con la prospettiva di un reimpiego o nella stessa stessa Ilva se il ciclo del mercato siderurgico riprendesse o in attività di “ambientalizzazione” del territorio e di innovazione del processo produttivo. Sconti sugli affitti e defiscalizzazioni delle bonifiche sono altri strumenti sul tavolo