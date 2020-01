Il nodo degli obbligazionisti poco consapevoli Le regole che assicurano comportamenti trasparenti da parte degli intermediari bancari da sole non bastano di Francesco Ciampi

L’analisi del “tasso di copertura” dei crediti deteriorati consente di individuare la misura in cui i non performing loan (Npl) di una banca sono stati svalutati, con conseguente imputazione a conto economico delle perdite attese. In base agli ultimi dati ufficiali disponibili per il sistema bancario italiano nel suo complesso, tale tasso è pari al 53%, 10 punti in più rispetto al 2008 e 8 punti in più rispetto alla media europea. Con specifico riferimento al tema dei crediti deteriorati, la qualità del patrimonio delle nostre banche è dunque complessivamente migliore rispetto alla media europea: a una maggior prudenza nella valutazione dei crediti deteriorati corrisponde infatti una minore esigenza prospettica di effettuare ulteriori svalutazioni.

Tale risultato è stato conseguito grazie alla presenza di un modello di banca “tradizionale” (improntato a criteri di prudenza nella concessione dei prestiti a famiglie e imprese) e alla efficace azione di vigilanza condotta in questi anni da Banca d’Italia, che ha monitorato tempo per tempo l’adeguatezza delle rettifiche di valore effettuate dalle nostre banche, richiedendo adeguamenti, talvolta anche molto consistenti, agli istituti che presentavano tassi di copertura insufficienti.

Le valutazioni cambiano se si suddivide l’universo delle banche tra significant institution (Si), quelle che presentano un attivo di bilancio superiore a 30 miliardi di euro (e sono quindi sottoposte alla vigilanza diretta della Bce) e less significant institution (Lsi), che rappresentano più della metà delle banche italiane (400 istituti con impieghi lordi complessivi pari a 215 miliardi di euro). I tassi medi di copertura delle Lsi si posizionano su livelli sensibilmente inferiori rispetto quelli delle Si (47,6% contro 53% per il totale dei crediti deteriorati, 59,9% contro 65,7% per le sole sofferenze, 33,4% contro 38,6% per gli altri crediti deteriorati): sebbene dal 2011 a oggi si sia ridotto di circa 8 punti, il gap complessivo resta superiore ai 5 punti percentuali (quasi 6 punti per le sole sofferenze).

Il fatto che i crediti deteriorati delle banche più piccole siano maggiormente presidiati da garanzie reali rispetto a quelli del resto del sistema non è sufficiente a giustificare questo ampio divario, come dimostrano le elevate rettifiche subite dalle sofferenze delle quattro banche italiane (Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Marche e Cassa di Risparmio di Chieti) oggetto del piano di salvataggio deliberato da Banca d’Italia nel novembre del 2015 (il valore netto di tali sofferenze fu svalutato al 17,7% del valore nominale).

È dunque ragionevole ipotizzare la presenza di un certo grado di sopravalutazione contabile dei crediti deteriorati delle piccole e medie banche italiane ovvero, detto in altri termini, la presenza di perdite latenti, non ancora emerse, ma che potrebbero manifestarsi in futuro nel mondo delle banche di non grandi dimensioni.