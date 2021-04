Il nodo ristori blocca il dossier Aspi, vendite su Atlantia

2' di lettura

Non si sblocca il dossier Autostrade e il titolo Atlantia arretra in Borsa. Da giorni è attesa l'accelerata definitiva al dossier con un'offerta «ritoccata» da Cdp-fondi per strappare definitivamente un sì da parte del consiglio della holding ma per trovare la chiusura del cerchio mancano ancora alcuni dettagli. A partire, principalmente, dal tema dei ristori da Covid: circa 400 milioni di euro che lo Stato dovrebbe accordare ad Aspi (e dunque ad Atlantia) per il secondo semestre 2020 su cui tuttavia non c'è ancora alcuna certezza giuridica. Una somma non certo marginale, che di fatto aiuterebbe a rimpolpare il denaro ricevuto da Atlantia per la cessione dell'88% della concessionaria: perciò, in queste ore, il consorzio acquirente sta studiando possibili soluzioni ponte per aggirare l'ostacolo.

Una possibile svolta era attesa dal cda di Cdp di lunedì 26 aprile ma il board ha deciso di aggiornarsi a martedì 27 aprile, per poi fissare un nuovo incontro il 30 aprile. Nel dettaglio, Atlantia ha convocato il cda per venerdì 30 aprile «per le necessarie determinazioni» in merito all'offerta di Cdp-fondi per l'88% di Aspi. Ciò «preso atto della proroga data dal consorzio della validità dell’offerta vincolante per l’acquisto della partecipazione fino al 31 maggio 2021». La precedente offerta, infatti, aveva come dead line il 28 maggio. Il board sarà chiamato a valutare l'offerta finale di Cdp e dei fondi Macquarie e Blackstone (in corso di definizione in queste ore) e a convocare l'assemblea dei soci di Atlantia con fini consultivi. La convocazione dell'assise deve tuttavia avvenire con un preavviso di 30 giorni. Di qui il cda di venerdì prossimo, di fatto l'ultimo giorno utile per chiamare a raccolta i soci, a meno che non intervengano ulteriori proroghe

Questa situazione di incertezza non giova così al titolo Atlantia che è vittima di prese di beneficio. Sullo sfondo resta peraltro anche la possibile offerta della Acs di Florentino Perez, al quale il board della holding infrastrutturale ha chiesto ulteriori chiarimenti riguardo il possibile schema per rilevare Aspi. Nella sua prima missiva Perez indicava un valore indicativo dell'asset tra 9,5 e 10 miliardi, superiore dunque ai 9,1 miliardi di Cdp-fondi, ma frutto di una valutazione assolutamente preliminare e senza avere svolto alcuna due diligence.

