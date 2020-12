Il nodo sta arrivando al pettine: chi decide sui Fondi di Next Generation Ue? L’ufficio del Commissiario Paolo Gentiloni ha invitato l’Italia a dotarsi al più presto di una struttura decisionale nazionale qualificata e dedicata al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di Alfredo De Girolamo

(EPA)

L’ufficio del Commissiario Paolo Gentiloni ha invitato l’Italia a dotarsi al più presto di una struttura decisionale nazionale qualificata e dedicata al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

3' di lettura

Certo il problema non è né su cosa spendere, green, digitale, inclusione sociale, come dice la Ue, né se abbiamo progetti pronti (ne abbiamo fin troppi), il problema è chi decide, la “governance”, la catena di comando e come poi questi progetti si realizzeranno.

Su questi punti è intervenuto puntualmente anche l’ufficio del Commissiario Paolo Gentiloni invitando l’Italia a dotarsi al più presto di una struttura decisionale nazionale qualificata e dedicata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Loading...

Il problema riguarda più piani.

- Quello nazionale. Fino ad ora l’elaborazione del PNRR è stata svolta in una caotica forma “liquida”: la Presidenza del Consiglio, il Comitato Interministeriale per gli affari regionali, il MEF e il Mise, il Ministero delle politiche comunitarie, gli altri Ministeri. All’ombra di questo livello istituzionale “diffuso” hanno operato i grandi centri di spesa: uffici dei Ministeri, società statali. Un lavoro a tratti opaco e poco trasparente che ha raccolto progetti per un valore ad oggi superiore a quello dei finanziamenti europei disponibili. Un “mucchio” di progettualità per adesso poco conosciuto, e sicuramente mancante di un disegno unitario e strategico, cosa che la Ue invece sollecita richiedendo di accompagnare le misure economiche ad un Piano di riforme. Serve insomma una policy e questa ad oggi non c’è. Il Governo ne sta discutendo e promesso la presentazione di una linea guida sulla governance in Parlamento, vedremo.

- Quello del coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali. Il coordinatore della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome Stefano Bonaccini sta raccogliendo le proposte che le Regioni hanno elaborato per ricevere finanziamenti Ue per infrastrutture di rilevo e competenza regionale: strade, ferrovie, acquedotti, depuratori, impianti di gestione dei rifiuti, scuole, ospedali. Per adesso la pressione, per partecipare alla “governance” decisionale sui fondi europei di Next Generation Ue, non ha prodotto alcun risultato concreto. La sensazione che molti hanno, è che il Governo non intenda condividere niente con le Regioni e gli enti locali e decidere da solo tutta la spesa dei 200 miliardi attesi.