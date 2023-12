Il noleggio accelera la svolta digitale

La digitalizzazione

Il continuo investimento nella digitalizzazione del business significa offrire soluzioni sempre più smart, veloci e sicure per rispondere alle esigenze di mobilità di un sistema connesso e integrato. Per Avis Budget Group questo vuol dire focalizzarsi nel 2024 sul costante miglioramento della customer experience, rinnovando il programma di fidelizzazione Avis Preferred e puntando sempre di più su servizi digitali come il QuickPass, che permette il check in-on line risparmiando così tempo al banco al momento del ritiro della vettura, e i Kiosk self-service, che consentono ai clienti di ritirare la chiave dell’auto con una semplice scansione del QR code.

I clienti privati

Sui clienti privati, serviti sia direttamente sia tramite intermediari, gli operatori del noleggio a breve termine hanno sviluppato oltre il 70% del giro d’affari del terzo trimestre, proprio perché nel periodo estivo si concentra la maggior parte della domanda turistica. Tale tipologia di clienti consente anche una marginalità più elevata rispetto al segmento corporate. Il prezzo al giorno su questa categoria è stato pari a 52 euro anche se in forte contrazione rispetto allo stesso periodo del 2022 (68 euro).

Tra questi clienti, per Europcar sono strategici i millennials (25-40 anni) che preferiscono prenotare con anticipo le vetture, sono più propensi a utilizzare l’auto solo quando è necessario, spesso non ne hanno una di proprietà e sono molto più attenti alla sostenibilità, preferendo auto elettriche o ibride

I clienti corporate

Sui clienti corporate il giro d’affari generato nel terzo trimestre del 2023 è stato pari a 146 milioni, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo del 2022. I clienti corporate pagano meno rispetto ai privati, ma garantiscono individualmente volumi di noleggio maggiori rispetti ai privati. All’interno dei clienti corporate si distinguono i così detti replacement e le aziende convenzionate. Sul segmento del replacement, costituito soprattutto dalla domanda dei noleggiatori a lungo termine di sostituzione dei veicoli temporaneamente indisponibili, dati in uso ai propri clienti, gli operatori hanno realizzato un giro d’affari di 40 milioni di euro in crescita del 29%. Sul target delle aziende convenzionate (cioè quelle che comprano pacchetti di noleggi per le esigenze occasionali di mobilità dei propri dipendenti e/o che stipulano contratti plurimensili per i dipendenti non assegnatari di auto aziendale) i noleggiatori hanno realizzato un giro d’affari di 106 milioni di euro in contrazione dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Sul target delle aziende e dei liberi professionisti per il 2024, Locauto sta studiando una soluzione mid term al fine rendere disponibile per il cliente un servizio di noleggio per periodi prolungati, avendo la possibilità di poter sostituire il proprio veicolo senza dover aspettare anni. Inoltre, ha in previsione il lancio del programma loyalty “MyLocauto Friends” esteso anche a tutti i clienti che noleggiano veicoli commerciali.