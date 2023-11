Il noleggio auto come parte piacevole del viaggio: la filosofia di SRC Rent Car

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è sempre qualcosa di magico sul manto di una strada sconosciuta. L’irrefrenabile curiosità di scoprire la destinazione del viaggio, mentre respiriamo ogni essenza del percorso.



Col cuore proteso sul mondo davanti, cieli, paesaggi, città e persone scorrono veloci oltre le superfici vitree dell’auto che ci accoglie. Quella che abbiamo scelto come compagna di viaggio. Quella di cui ci fidiamo. Quella che ci porterà nel luogo fino a quel momento solo pensato, immaginato, sognato. Perché viaggiare in auto può essere sinonimo di libertà. Libertà di poter raggiungere ogni meta quando e come desideriamo.



Se poi a questa libertà ci aggiungi l’esperienza di noleggiare un’auto, perché sei lontano da casa e vuoi spostarti con leggerezza, il viaggio si fa ancora più piacevole. L’auto, dopo tutto, è il mezzo per non rinunciare alla bellezza di muoversi spensierati. Muoversi seguendo un proprio percorso personale, che sia per vacanza o per lavoro.



Abbiamo parlato di questo mondo tanto particolare con Francesco Scalia, fondatore di SRC Rent Car. Azienda che, dal 2011, offre servizi di autonoleggio in Sicilia, Toscana e di recente anche su Milano, collegando aeroporti e aree portuali con il territorio.



SRC Rent Car racconta il noleggio auto come parte indimenticabile del viaggio.



Il noleggio di un’auto deve essere un’esperienza che arricchisce il viaggio. Un servizio che semplifica gli spostamenti delle persone; permette loro di raggiungere ogni luogo senza limiti orari e tragitti prestabiliti di altri mezzi di trasporto. La comodità e la serenità del Cliente è ciò su cui l’Azienda lavora intensamente. Perché credono che il noleggio auto non debba solo essere la risposta al bisogno di spostarsi in modo agevole, ma anche parte indimenticabile del viaggio. Un’esperienza felice in auto motiva a vivere la meraviglia del mondo in ogni sua parte, qualunque sia la destinazione.



La strategia che ha reso vincente il modello di business di SRC Rent Car. Crescita aziendale e aperture delle nuove sedi.



SRC anticipa i bisogni latenti delle persone e comprende come rispondere alle loro necessità. La loro strategia è definita Customer-Oriented, ponendo al primo posto la soddisfazione del Cliente. Si ricorda, per esempio, la possibilità di noleggiare un’auto anche senza l’uso della carta di credito. In molte realtà del settore questa opportunità non esiste e tante persone sono escluse dall’autonoleggio se non possiedono una carta con cui pagare. Per loro è importante essere vicini alle persone e sensibili alle loro esigenze. Hanno impresso questo impegno anche nel payoff aziendale: Next to you.



Il ruolo di tutti coloro che lavorano per SRC Rent Car.



Sono il motore dell’azienda. L’energia che muove ogni cosa in modo umano e professionale. SRC può contare su un team di collaboratori e collaboratrici che mostrano una cura straordinaria per i Clienti: dall’assistenza in fase di prenotazione all’accoglienza al desk, fino alla consegna dell’auto e il post vendita.

Fra ogni membro della squadra c’è grande intesa, condivisione dei medesimi valori e della meta aziendale. “Adoro il loro talento e il modo con cui hanno contribuito a fare di SRC Rent Car la realtà che è diventata oggi. Una realtà che evolve con noi, con le nostre idee e la formazione continua, essenziale per crescere.” sottolinea Francesco.



Le sedi che hanno esteso l’attività sul territorio nazionale.



Firenze, Pisa e Milano Linate sono le nuovissime sedi aeroportuali di SRC Rent Car. Grazie a questi punti strategici l’azienda ha realizzato il sogno di esportare il proprio modello di autonoleggio anche lì dove ancora è conosciuto. Inoltre, sono state estese alle nuove sedi le agevolazioni della Tariffa Business. Una particolare convenzione che permette a liberi professionisti e dipendenti d’azienda di noleggiare un’auto con vantaggi dedicati.



Aspettative dalle future sedi aziendali.



Verrà replicato il servizio già operativo nelle stazioni attuali mantenendo gli stessi standard qualitativi, di trasparenza e velocità. L’obiettivo è quello di estendere, in modo capillare, la presenza sul territorio nazionale con la prospettiva che le persone possano vivere un’esperienza di noleggio qualitativamente alta e che si sentano sereni ogni volta che si affidano a SRC.



Ridurre la complessità del noleggio semplificandone l’esperienza.



La complessità si avverte se si rende poco flessibile il servizio e viene esercitato con distacco emotivo la relazione con l’acquirente. Nel loro lavoro serve tanta empatia e ascolto per comprendere i reali bisogni dei Clienti.

“Il mio consiglio – evidenzia Francesco - è di rivolgersi sempre a imprese che semplificano il processo di noleggio e lo rendono facile e inclusivo.”

SRC Rent Car ha investito su questo tipo di approccio ed è stato efficace. Connettersi al cuore e alla mente delle persone è la vera sfida che cambia le cose. Dopo tutto, come diceva Henry Miller “La propria destinazione non è mai un luogo, ma un nuovo modo di vedere le cose”.