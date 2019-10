Il noleggio ai privati è sbarcato anche nei centri commerciali Il caso di Authos a Torino di Pier Luigi Del Viscovo

La concessionaria Authos nel centro commerciale Le Gru di Torino

2' di lettura

Un modo nuovo di vendere e/o noleggiare macchine, nato a Torino dal genio italico di un imprenditore meridionale, che stiamo esportando in tutto il mondo. È questa la cifra socioeconomica dello Smart Lab, la creatura partorita dalla mente di Francesco Di Ciommo due anni fa, quando ha raccolto la sfida della concessionaria Authos, che navigava in acque difficili.

Il rilancio è stato fondato su alcune direttrici strategiche innovative. A cominciare dall’offerta del noleggio a lungo termine, che legge una trasformazione nei bisogni del cliente, sensibile più a un’offerta di mobilità complessiva che non al semplice acquisto dell’auto. Questa non è più vista come un oggetto di proprietà, ma come l’utilizzo di un servizio, con una media di tre anni.

Certo, non per tutti i consumatori è così. Ma neppure per nessuno, ed è stata questa la scommessa vincente: dovendo resuscitare una concessionaria moribonda, ha preferito puntare sulla differenza, anziché inseguire l’omologazione.

I fatti gli hanno dato ragione. Nel 2017 lo Smart Lab è diventato una realtà operativa, occupando un’isola nel centro commerciale “Le Gru” a Torino dove ha incontrato una media di 40.000 persone al giorno, da cui sono scaturiti oltre 1.000 contratti, in due anni. Questa è l’altra direttrice strategica: il tempo del cliente è una risorsa da rispettare. Così, lo Smart Lab sorge dove c’è il consumatore, anziché chiedergli di trovare il tempo per andare in salone.

Ma per parlare di vera innovazione non basta un caso di successo. Un laboratorio che voglia essere rispettato deve proporre un’innovazione che sia replicabile in altri contesti.