Il noleggio sfonda il milione ma la crescita segna il passo di Alessandro Palumbo

La flotta di veicoli in noleggio a lungo e a breve termine ha superato nel 2018 quota 1 milione. Si tratta dell’ennesimo record storico che inanella il comparto del settore del noleggio rappresentato dall’Aniasa. Lo scenario che emerge dal Rapporto 2018, editato dall’associazione di Confindustria, evidenzia una crescita della flotta nel 2018 pari al 12% ed un giro d’affari di 6,8 miliardi di euro con un incremento del 10% rispetto al 2017.

Tuttavia, secondo il presidente dell’Aniasa, Massimiliano Archiapatti, all’orizzonte si intravede qualche nube. «Le prospettive per la chiusura del 2019 sono di un lieve rallentamento rispetto alle performance del noleggio registrate nel corso degli ultimi anni; ci aspettiamo complessivamente per il lungo e per il breve termine una crescita della flotta del 3% e un incremento delle immatricolazioni solo dell’1%».

Dalla lettura dei dati del primo trimestre 2019, si evince che la crescita del noleggio a lungo termine è stata più marcata rispetto a quella del breve termine. «Il rent-a-car, secondo Archiapatti - sta segnando un po’ il passo, non tanto per i noleggi, quanto per il ricavo per giorno di noleggio che è in compressione e che, avendo un impatto diretto sui margini, mette in difficoltà gli operatori». Non essendo, infatti, le società di noleggio imprese no-profit, questo fenomeno le induce a trovare efficienza sul lato dei costi e dell’organizzazione.

Secondo l’Aniasa, sul versante del noleggio a lungo termine, lo scenario economico italiano dei primi mesi del 2019 non esaltante, accompagnato da un rallentamento della fiducia delle imprese e delle famiglie, ha indotto i clienti a estendere i contratti in essere, posticipando il rinnovo del parco. Questo, di per sé, non ha una conseguenza diretta sul fatturato del noleggio a lungo termine, ma ha un impatto sul numero delle immatricolazioni.

Tornando al 2018, l’anno trascorso è stato il terzo consecutivo di crescita a doppia cifra per il noleggio a lungo termine; la flotta circolante ha superato le 900.000 unità, in aumento del 14% rispetto al 2017 e il giro d’affari, comprensivo anche delle attività di preleasing, è stato pari a 5,5 miliardi di euro registrando una crescita del 12% rispetto al 2017.