Il nome disegnato della rosa annotata La nuova edizione esce arricchita da un’appendice con disegni e annotazioni dell’autore di Mario Andreose

La nuova edizione esce arricchita da un’appendice con disegni e annotazioni dell’autore

4' di lettura

La nuova edizione del Nome della rosa, nell’imminente quarantesimo anniversario della prima, esce arricchita da un’appendice con disegni e annotazioni manoscritte dell’autore, ulteriore testimonianza, accanto alle Postille, della genesi dell’opera.

Innanzi tutto, vi troviamo la fisionomia dei personaggi principali, «per sapere quali parole mettere loro in bocca». Strepitosa l’invenzione di Jorge, mentre i tratti di Guglielmo si attagliano meglio al volto affilato di Turturro piuttosto che a quello del seduttivo agente segreto Sean Connery. Per i dettagli architettonici dell’abbazia e in particolare la pianta della biblioteca-labirinto, l’autore, che si definisce un «medievista in ibernazione», dispone di competenza acquisita fin dai tempi della tesi di laurea su «Il problema estetico in san Tommaso» che lo indusse a disertare la fornita biblioteca dell’Università di Torino per recarsi direttamente a Parigi e nei siti delle meraviglie romaniche e gotiche francesi. Una terza sezione, che sarebbe stata molto apprezzata dagli storici delle «Annales», riguarda la cultura materiale in una abbazia benedettina del XIV secolo, dalla produzione della preziosa pergamena per lo scriptorium agli attrezzi agricoli e agli utensili per la vita quotidiana.

Riguardo alla fortuna del romanzo, non è facile fare un computo preciso, perché all’epoca alcuni Paesi del blocco sovietico e Cuba non avevano ancora aderito alla convenzione di Ginevra sul diritto d’autore, per non dire delle edizioni pirata, come quella di una tipografia clandestina napoletana e una in lingua araba uscita con il titolo, non del tutto impertinente, Sesso in convento. Comunque le edizioni straniere registrate a oggi sono cinquanta, e oltre cinquanta milioni si possono valutare le copie vendute, di cui sette in Italia. Ma nonostante la partenza a razzo dell’edizione italiana non fu immediata né generosa l’accoglienza dei primi editori stranieri. In Francia, il Seuil, casa editrice dell’Eco saggista, lo rifiutò con l’avvertimento che stava compiendo un errore a proporsi come romanziere. E qui mi sia consentito ricordare una cara amica, Nicky Fasquelle, appena stroncata dal coronavirus, a lungo direttrice del «Magazine littéraire» e moglie di Jean-Claude Fasquelle, allora presidente di Grasset, che lo lesse velocemente in italiano, essendo triestina di origine, e contagiò del suo entusiasmo il marito e la figlia Ariane, allora direttrice editoriale.

Curiosamente anche per la traduzione in lingua inglese fu determinante l’intervento di una donna straniera naturalizzata americana: Helen Wolff, serba di nascita, fondatrice con il marito Kurt di Pantheon Books, all’epoca consulente per Harcourt Brace. A Helen e a Drenka Willen, anche lei serba, che le succederà, si deve l’introduzione negli Usa dei più importanti scrittori stranieri, compresi i, successivamente, premi Nobel Günter Grass, Mario Vargas Llosa, Saramago, Octavio Paz e la Szymborska. Helen riesce, dopo i rifiuti di altri editori, a piazzare Il nome della rosa da Harcourt Brace con un anticipo di seimila dollari. Contemporaneamente, l’editore inglese Secker acquisisce i diritti per il Regno Unito con un anticipo di quattromila sterline. Al di là degli anticipi, il varo dell’edizione in lingua inglese risulta fondamentale per la diffusione in altri Paesi.

The Name of the Rose esce quindi in America tre anni dopo l’edizione italiana e io vado a New York per vedere come è stato disposto nelle, allora, meravigliose librerie sulla Quinta Strada: Rizzoli, Doubleday, Scribner’s. Drenka, ora direttore editoriale, mi viene incontro con un sorriso come trattenuto e mi indica sul muro dietro alla sua scrivania un ritaglio di giornale appiccicato con lo scotch: era la classifica del «New York Times Book Review» che sarebbe uscito allegato al giornale della domenica: “Number One!”, mi dice. La stessa cosa accadeva in Inghilterra nel supplemento del «Sunday Times».