Il Nordovest vuole trentadue opere per lo sviluppo del territorio

Secondo Antonello Fontanili, direttore di Uniontrasporti, «Le 32 opere presentate rappresentano una priorità per le imprese del Nordovest che ogni giorno cercano, con difficoltà, di muovere e distribuire le proprie merci.Tra queste opere prioritarie, cinque hanno un commissario per la loro realizzazione, cinque rientrano nel Recovery plan e ben 14 fanno parte del Piano #italiaveloce predisposto dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Il fatto, prosegue, «che in Italia si debba ricorrere ai commissari per realizzare un’opera infrastrutturale nei tempi previsti e con le risorse economiche preventivate, deve far riflettere. Il cosiddetto modello Genova dovrebbe essere da tempo considerato come un modello standard di intervento e di realizzazione delle opere, e non come un sistema innovativo a cui tendere».

Investire e creare infrastrutture a Genova, «vuol dire farlo per l’Italia e per tutta l'Europa - ha sottolineato il sindaco di Genova, Marco Bucci - Il rinvio di un anno del Terzo valico (al 2024, ndr) e i continui problemi sul nodo ferroviario di Genova sono notizie non più accettabili. Dobbiamo muovere il sistema per far sì che le opere si possano progettare e realizzare nei tempi giusti e con i costi giusti. Inoltre, ricordiamoci che siamo la porta di accesso a mare da sud di tutta l’Europa, abbiamo l’urgenza di finalizzare tutte le infrastrutture necessarie che giocano, in questo senso, un ruolo essenziale per ogni prospettiva di sviluppo strategico».

L’assessore a Infrastrutture e trasporti della Regione Lombardia, Claudia Terzi, aggiunge: «Da tempo abbiamo dato il via alla cabina logistica del Nordovest tra Liguria, Lombardia e Piemonte. La fame di infrastrutture che abbiamo oggi, la dobbiamo a una sottovalutazione governativa trentennale che non ha, nonostante tutto, sfiduciato il nostro mondo imprenditoriale. L’incontro di oggi dimostra la forte volontà delle amministrazioni regionali di fare tutto, e in tempi ragionevoli».

Anche secondo Fabio Carosso, vicepresidente della Regione Piemonte, «servono risorse vere e serve fare in fretta. Non ci possiamo più permettere ritardi. Opere come il Terzo valico sono estremamente importanti per l’intero sviluppo del Nordovest. La Regione Piemonte ha, per tradizione, una forte vocazione industriale e incontri come quello odierno ci aiutano a fare fronte comune per mettere pressione sul Governo nel far affluire in tempi brevi tutti i soldi possibili».