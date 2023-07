Il Northern Territory cuore ruggente del continente rosso

E' ancora e sempre un viaggio pionieristico arrivare ad Alice Springs, al centro dell'Australia, specialmente se si è partiti da Darwin al volante di una jeep battendo le piste polverose della Stuart Highway. Dopo 1.500 chilometri di guida schivando canguri ribelli e lucertoloni ancestrali, si penetra dunque l'Outback più estremo e focoso. Questo itinerario nel Northern Territory, lo stato desertico dell'Australia, dove tutto è rosso, dalla terra al sole, è sempre denso di emozioni che entrano nella valigia per non uscirne mai più. Anche per chi ha deciso di viaggiare a bordo del Ghan, il mitico treno che trasporta merci e passeggeri infischiandosene del paesaggio glabro e delle temperature infernali.

2/5 Menu