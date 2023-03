«Il nostro export vanta numeri record: ora tocca alle Pmi e alle filiere»

Daremo supporto in modo strutturale a chi fa nuovi investimenti, guardando soprattutto alla riqualificazione di aree dismesse. Poi ci saranno incentivi per chi rinnova gli impianti, migliorandone l’efficienza ma anche la sicurezza. Inoltre confermeremo il voucher formativo, per favorire la formazione proprio dentro le aziende che hanno bisogno di prepararsi a nuovi macchinari, a qualche forma di cambiamento.

A proposito di formazione, c’è sempre la questione aperta della mancanza di figure preparate professionalmente per entrare in azienda. Questo è un percorso che dovrà affrontare con l’assessorato al Lavoro e alla Formazione evidentemente. Lei a cosa

sta pensando?

L’offerta formativa in campo tecnico in Lombardia è comunque superiore alla media nazionale. Prima di tutto vanno fatte conoscere a famiglie e studenti le prospettive. Gli Itis offrono percorsi di carriera e chi vuole può prosegurie alll’università.

Non crede che ci sia anche bisogno di avere un’immigrazione regolamentata? Molte imprese

lo chiedono.

Credo che debba esserci un’immigrazione regolare con persone in grado di integrarsi e dare il loro contributo. Va comunque ricordato che la nostra disoccupazione è a livelli poco più alti di quella fiosologica, al 5,5% in Lombardia, e in generale nella nostra catena produttiva ci vogliono figure specializzate, con una cultura artigianale che i giovani lavoratori devono apprendere. Non è solo un lavoro ripetitivo, ma un know how da valorizzare. Anche in questo sta il successo del nostro export, cioè nella qualità del prodotto.