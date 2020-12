«Il nostro vaccino in Europa entro i primi tre mesi del 2021» Intervista a Ray Jordan, il vice presidente di Moderna che aspetta l’ok dell’Ema di Mar.B.

Intervista a Ray Jordan, il vice presidente di Moderna che aspetta l’ok dell’Ema

Tra i primi vaccini ad approdare in Italia se tutto filerà liscio ci sarà quello della biotech americana Moderna. L’Ema, l’Agenzia Ue per i farmaci, ha in calendario l’ok al suo candidato vaccino chiamato «mRNA-1273» entro il 12 gennaio. Un nome che trae origine da una tecnologia innovativa finora mai utilizzata in un vaccino già commercializzato e basata sull’impiego del materiale genetico che contiene le istruzioni per la sintesi di nuove proteine, come quella «spike» che può stimolare la produzione degli anticorpi contro il virus. «L’Rna messaggero è una tecnologia che noi di Moderna studiamo da 10 anni», racconta il vice presidente della società americana Ray Jordan. L’Europa ha chiesto a Moderna 160 milioni di dosi in tutto (80 prenotate più altre 80 opzionate) e al nostro Paese ne arriveranno in tutto 10 milioni.

Se Ema darà l’ok entro il 12 gennaio, quando saranno disponibili le prime dosi per l’Europa e l’Italia?

Una volta che il nostro vaccino avrà ricevuto le necessarie approvazioni regolamentari, saremo in grado di consegnarlo ai governi per la distribuzione. Moderna è sulla buona strada per produrre fino a 20 milioni di dosi per il mercato statunitense entro quest’anno e per iniziare le consegne del vaccino a livello globale e quindi anche in Europa a partire dai primi tre mesi del 2021.

Come si conserva il vostro vaccino e come sarà distribuito?

Per la spedizione e la conservazione a lungo termine, Moderna prevede che l'mRNA-1273 potrà essere conservato fino a 6 mesi a -20°C, in pratica le temperature di un normale freezer di casa o di quelli a disposizione dei medici. La maggior parte delle aziende di distribuzione farmaceutica ha la capacità di immagazzinare e spedire i prodotti a -20°C in tutto il mondo.