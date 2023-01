Il notebook con il doppio schermo rotante balla il “Twist”

Un doppio display che ruota, con un pannello Oled da 13,3 pollici touch su un lato e uno schermo e-Ink a colori da 12 pollici con illuminazione frontale sull’altro: risiede in questo specifico attributo l'essenza del nuovo modello della serie ThinkBook Plus che Lenovo ha presentato al Ces edizione 2023. Non si tratta di una novità in senso assoluto, visto e considerato che i primi portatili in formato “twist” risalgono addirittura al 2005 con il tablet ThinkPad X41, ma questo ThinkBook Plus ha dalla sua una multimodalità (passando facilmente dalla configurazione laptop a quella di tablet e-paer) decisamente superiore a tutti i modelli precedenti, e senza rinunciare alle prestazioni. Il corredo tecnico parla infatti di processori Intel Core di 13esima generazione, connettività Wi-Fi 6E e Windows 11. Lo vedremo anche in Italia a breve.

