Il Novecento e i suoi figli

Sergio Castellitto e Isabella Ferrari

Chiude il cerchio proprio una riflessione sulla situazione che stiamo vivendo tutti in questo periodo, con Ci sono giorni che non accadono mai interpretato da Sergio Castellitto e Isabella Ferrari, un lui e una lei di due coppie in crisi che si inviano lettere e si telefonano nel periodo di isolamento dei mesi scorsi, sentendo crescere il loro sentimento nell’impossibilità di incontrarsi, scritto dal giornalista Valerio Cappelli per la regia dello stesso Castellitto e con musiche inedite di Ennio Morricone.

