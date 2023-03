Il nucleare del futuro prende forma con Eni protagonista negli Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

DEVENS – La grande promessa della fusione nucleare, di illimitata e pulita produzione di energia, prende forma a un'ora circa da Boston. Nel corridoio hi-tech del Massachusetts, che rivaleggia con la Silicon Valley californiana. Più precisamente a Devens, cittadina di forse duemila abitanti in passato nota per la presenza di una base militare dell'esercito; adesso è anche la sede di un impianto-pilota in costruzione che vede l'Eni protagonista assieme allo spin-out dell'Mit Commonwealth Fusion Systems...