Il nuovo abuso d’ufficio non taglia i fascicoli a carico dei funzionari ma rischia di complicare le indagini

Il nuovo articolo 323 del Codice penale (ma la riforma non è definitiva: il decreto semplificazioni è all’esame del Senato per la conversione in legge) conferma l’abuso d’ufficio come reato “residuale” (ricorre «salvo che il fatto non costituisca un più grave reato») che colpisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che procura intenzionalmente un vantaggio o un danno ingiusti; ma se finora rilevava la «violazione di norme di legge o di regolamento», dal 17 luglio va considerata solo la «violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità». Mentre resta l’altra condotta punita, la mancata astensione se ricorre un interesse proprio o di un congiunto.

Tante indagini, tante archiviazioni

Già nella formulazione precedente, l’abuso d’ufficio era un reato difficile da provare e con un termine di prescrizione di sette anni e mezzo, tutto sommato non elevato. Questo si traduce in molte denunce e indagini ma poche condanne. L’Istat rileva, nel 2017, 6.582 procedimenti aperti in procura e appena 57 condanne. In realtà, la stragrande maggioranza delle denunce viene bloccata a monte dalle procure: secondo il ministero della Giustizia, nel 2018 l’86% delle indagini si è chiuso con una richiesta di archiviazione. I rinvii a giudizio sono pochi: la procura di Bari dal 2015 a oggi ne conta 27, meno del 4% dei definiti; e alla procura di Torino i rinvii a giudizio si fermano al 2 per cento. «Senza un’accusa solida, già prima del 17 luglio non procedevamo», osserva Enrica Gabetta, coordinatrice del gruppo specializzato nei reati contro la Pa della procura di Torino. Tanto che, rileva, «abbiamo passato al vaglio i procedimenti aperti in procura e ci siamo resi conto che l’impatto della riforma sulle indagini in corso per ora sarà minimo».

La discrezionalità e i regolamenti

L’abuso d’ufficio è quindi un reato poco contestato, ma che con la nuova formulazione viaggia su binari ancora più stretti. Lo spiega Maurizio Romanelli, coordinatore del dipartimento dei reati contro la Pa alla procura di Milano: «La riforma elimina i regolamenti dalle fonti normative la cui violazione può determinare un abuso penalmente rilevante. Ma i regolamenti sono fonte di grande importanza e luogo abituale di abusi d’ufficio». Preoccupa anche il riferimento alla discrezionalità: «L’abuso c’è all’interno della discrezionalità».