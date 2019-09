Il nuovo Baglioni Maldives porta l’ospitalità made in Italy tra gli atolli

2' di lettura

Gli italiani, è risaputo, sono maestri nell’arte dell'accoglienza, soprattutto nella sfera del lusso. Lo sono a casa, con i cinque stelle monumentali, lo sono fuori, con direttori e staff di altissimo profilo, considerati un modello a livello internazionale, e lo sono anche con piccole catene indipendenti che si mettono alla prova su alcuni dei mercati più competitivi. È quest’ultimo il caso del gruppo Baglioni Hotels, che fa capo alla famiglia Polito e che il 1° agosto ha inaugurato un resort di 96 ville con piscina o spiaggi privata alle Maldive, nell'atollo di Dhaalu, a 40 minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malé.

Nel rispetto dello stile architettonico locale e perseguendo l’obiettivo di un basso impatto ambientale, si può senz’altro dire che il nuovo Baglioni è un progetto italiano per diversi aspetti, a cominciare dalle 12 figure chiave dello staff, dal general manager Andrea Saderi allo chef, sommelier e pasticcera del ristorante Gusto. Made in Italy sono poi gli arredi, firmati Cassina, Kartell e altri marchi storici, e i partner che Baglioni ha scelto di portare con sé sull’isola incontaminata di Maagau: le bollicine Ferrari, lenzuola e spugne Frette, i costumi da bagno MC2 Saint Barth, i cosmetici vegani Insìum per la Spa.

Quanto alla vita di resort, anche le Maldive stanno rielaborando i programmi in nome delle esperienze, cercando di differenziare sempre più l’offerta per renderla adattabile a ogni stile di vacanza: attiva, rilassante, romantica, in famiglia. Da questo punto di vista il Baglioni è all’avanguardia, dal momento che propone sport d’acqua (non motorizzati), immersioni nella barriera corallina, anche al tramonto e di notte, mini olimpiadi e corsi d’arte per i bambini, yoga e meditazione davanti al mare. Oppure, si può godere della propria villa secondo l’inossidabile formula maldiviana spiaggia-mare-sole. D’altra parte, per quasi tutti, il relax è un’autentica priorità.