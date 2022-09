Il nuovo bonus da 150 euro stringe la platea dei beneficiari

– i lavoratori stagionali, a tempo indeterminato e intermittenti, che nel 2021 hanno svolto almeno 50 giornate di lavoro conseguendo, a fronte di tali rapporti, un reddito non superiore a 20mila euro;

– i lavoratori dello spettacolo che nel 2021 hanno versato almeno 50 contributi giornalieri traendone un reddito non superiore a 20mila euro;

– i lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio che hanno beneficiato dell’analoga indennità prevista dall’articolo 32, commi 15 e 16, del Dl 50/2022.

Cassintegrati

La medesima indennità viene disposta anche a favore dei percettori degli ammortizzatori sociali: si tratta in particolare di coloro che, relativamente al mese di novembre 2022, percepiranno Naspi o Dis-Coll e dei beneficiari di indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021. Infine, il bonus viene attribuito anche ai nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza, a condizione che nello stesso nucleo non vi sia alcun beneficiario della medesima indennità. Quest’ultima regola assume valenza generale, considerando che viene espressamente previsto che ciascun soggetto possa percepire una sola indennità.

Autonomi

Discorso a parte va fatto per i lavoratori autonomi che, nel caso in cui nel 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro, si vedranno attribuire in una sola volta sia l’indennità di 200 euro del primo decreto Aiuti che i 150 euro varati dal decreto Aiuti ter. Si tratta, in particolare dei titolari di partita iva iscritti all’Inps nelle gestioni separata, artigiani e commercianti e agricoltori nonché dei liberi professionisti delle Casse di previdenza autonome, in relazione ai quali si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che disciplina i criteri di erogazione del bonus.