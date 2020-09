Il nuovo boom dell’export cinese: paga il resto del mondo

La crisi pandemica ha completamente stravolto il quadro e riproposto con decisione la posizione della Cina come “fabbrica del mondo” ed attrattore di capitali esteri. Per capire cosa stia realmente succedendo è utile osservare da vicino la struttura della bilancia dei pagamenti (BdP) cinese, che registra la tipologia di transazioni sottostanti ai movimenti di capitali.

Il primo fenomeno che balza agli occhi è la ripresa spettacolare dell'avanzo delle partite correnti nell'ultimo trimestre, che fino a fine 2019 sembrava in declino strutturale. Oltre alla riduzione tendenziale dell'avanzo commerciale c'era un altro fattore all'opera: il crescente deflusso di capitali connesso con l'aumento del turismo internazionale dei cittadini cinesi (Figura 3, barre gialle), che aveva raggiunto ad inizio 2020 la ragguardevole dimensione del 3% del PIL, circa 500 miliardi di $ l'anno.

Non era solo turismo: l'aumento del reddito disponibile di una classe media in espansione andava di pari passo con le richieste di trasferimento fisico (per lo più legale) di valuta all'estero per la quota massima concessa dal governo (circa 50mila dollari all'anno per cittadino).

LA RISCOSSA DELLA CINA Decomposizione del saldo delle partite correnti

Con lo shock pandemico, si nota non solo l'impressionante “stop and go” del saldo commerciale dovuto al lockdown ed alla successiva fortissima ripresa ma anche la marcata riduzione dei deflussi di capitale connessi al turismo internazionale, crollati dai 60 miliardi di $ mensili di inizio 2020 ai 20 di giugno. La somma di questi effetti ha portato ad una crescita senza precedenti del saldo delle partite correnti, +150 miliardi di $ in un singolo trimestre.

La ripartenza del surplus delle partite correnti ha implicazioni di rilievo anche sul saldo dei flussi finanziari della BdP cinese, dato che per definizione la somma dei due saldi, del conto capitale e di eventuali errori ed omissioni deve essere pari a zero. L'analisi del conto finanziario contribuisce a definire un quadro chiaro sulla destinazione d'uso della liquidità in ingresso in Cina (cfr. Figura 4).