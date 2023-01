Il nuovo BTp a 20 anni raccoglie 7 miliardi con un tasso al 4,529%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il nuovo BTp a 20 anni lanciato dal Tesoro raccoglie 7 miliardi di euro, al prezzo di 99,606 che corrisponde a un rendimento lordo annuo all’emissione del 4,529 per cento. Sono numeri buoni, che testimoniano di una domanda rimasta solida sulle lunghe scadenze del debito italiano. Per capirne il valore è necessario ovviamente far riferimento a un contesto di mercato profondamente cambiato, in cui le prospettive rialziste della Bce e soprattutto lo scenario della riduzione progressiva dei titoli di...