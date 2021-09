Il nuovo business delle quote di emissione

9' di lettura

Tra gli alti e bassi del Bitcoin e delle altre cripto-valute, quest'anno un altro asset (non cripto) sta attirando sempre più l'attenzione degli investitori. Si tratta dei certificati di emissione di anidride carbonica (CO2) come mostra l'andamento degli indici del mercato intercontinentale, l'ICE, basati sui futures relativi ai certificati delle principali aree geografiche (cfr. Figura 1).







ANDAMENTO INDICI ICE FUTURES SUI CERTIFICATI DI EMISSIONE NEI PRINCIPALI MERCATI Loading...

A guidare il rally sono i prezzi delle quote di emissione dell'UE (c.d. EUA, acronimo di European Allowances) che nei primi 8 mesi del 2021 sono saliti da € 33 a € 62, registrando un apprezzamento di oltre l'80% che ha superato addirittura il +62% del Bitcoin (cfr. Figura 2).

QUOTAZIONI CERTIFICATI UE VERSUS BITCOIN Loading...

Nato nel 2005, il sistema europeo delle quote di emissione (Emissions Trading System o ETS) opera secondo una logica cap & trade, in cui si stabilisce un tetto (cap) al numero di quote che vengono messe a disposizione ogni anno per gli operatori appartenenti ai settori assoggettati (oltre 15000 installazioni fisse e, dal 2012, anche l'aviazione commerciale). Dato tale vincolo, ogni operatore deve restituire annualmente un numero di quote pari alle emissioni prodotte per evitare pesanti multe. Chi si trova in deficit, può acquistare le quote mancanti in asta (da uno degli Stati membri dell'UE) o sul mercato da operatori che si trovino in surplus o da soggetti terzi abilitati.

Fino al 2012 il sistema ha faticato a decollare per via della crescita costante dei certificati in eccedenza (molti dei quali peraltro assegnati a titolo gratuito) e del cap troppo alto. Dal 2013 (inizio della Fase 3, conclusasi nel 2020) il mercato ha cominciato ad ingranare principalmente a causa del ridimensionamento dell'offerta (specie quella di quote a titolo gratuito) e della previsione di una riserva di stabilità che dal 2019 assorbe il 24% delle quote in eccedenza (cfr. Figura 3).