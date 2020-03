Il nuovo concept di wellness sociale nei resort Janu Il gruppo Aman lancia un nuovo brand di alberghi di livello alto ma con una vocazione più rivolta alla convivialità. Senza sacrificare la privacy di Sara Magro

2' di lettura

Il gruppo Aman da 30 anni noto nell'hotellerie per i suoi wellness resort di lusso, lancia Janu, un nuovo brand di alberghi, sempre di livello alto ma con una vocazione più rivolta alla convivialità. Senza sacrificare la privacy, garantita comunque dall'isolamento e dall'ampiezza delle camere, la novità consiste nel creare aree comuni che favoriscono la socialità. Dopo anni di slogan sull'esclusività di spazi e servizi, si torna finalmente a valorizzare l'incontro, la dinamicità e il piacere di stare tra le persone, secondo un concetto di benessere più ampio di quello individuale o tutt'al più di coppia.



Recenti studi sul benessere e sulla longevità, come quelli sulle Blue Zone dove si vive più a lungo, hanno infatti dimostrato che la buona compagnia di famigliari e amici cari, non solo rallegra la vita, ma addirittura la allunga. Questo wellness sociale, con l'allegria e il buon umore che comporta, è fondamentale, a prescindere dalla durata, per la qualità dell'esistenza.

C'è un tempo per il relax, la solitudine e la cura di sé, e c'è un tempo, altrettanto fondamentale, per l'allegria, il divertimento. Soprattutto in vacanza. Bar, ristoranti e spa di Janu sono infatti studiati per essere condivisi senza invadenza, ed essere riempiti ma mai affollati dagli ospiti dell'hotel e dei residence che ne fanno parte. Non è una forzatura a fare nuove conoscenze, l'intento è piuttosto di creare spazi comuni eleganti e accoglienti: bar con ottimi drink, ristoranti con cucina gustosa e salotti comodi, dove ci si ferma volentieri.

Il concetto vale anche per la spa con saune, bagni di vapore, piscine, dove non si cerca la solitudine, che si trova invece nei 32 resort Aman, sparsi in 20 Paesi, da Phuket al Buthan, fino alla 5th Avenue di New York, dove apre entro la fine del 2020 un hotel con residenze all'interno del restaurato Crown Building, ex museo di arte moderna.



I primi tre resort Janu, già in costruzione, aprono nel corso del 2022, in Montenegro, Arabia Saudita e a Tokyo.