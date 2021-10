Il nuovo corso del Made in Italy: un summit con i protagonisti del rilancio

5' di lettura

Le più alte figure istituzionali, top manager di aziende, opinion leader internazionali ed esponenti dei settori più rappresentativi del made in Italy: tre giorni intensi (da lunedì 4 a mercoledì 6 ottobre), chiamano a raccolta le eccellenze produttive e progettuali del Paese per interrogarsi sulle priorità e le necessità di rilancio della nostra economia. Tre i temi chiave sul tavolo: l'innovazione politica, sociale, economica e tecnologica, il ruolo del sistema finanziario, la regolamentazione dell'export. Altrettanto importanti i focus sul comparto energetico e industriale e sulle dinamiche interne ai settori chiave del Made in Italy.

Un programma fitto, che apre alle 1430 con gli interventi del presidente del Gruppo 24 ORE Edoardo Garrone, il Ceo FT Group John Ridding, l'amministratore delegato Sky Italia Andrea Duilio e l'amministratore delegato Gruppo 24 ORE Giuseppe Cerbone, seguiti dai saluti dei tre direttori: Roula Khalaf del Financial Times, Giuseppe De Bellis di Sky TG24 e Fabio Tamburini del Sole 24 Ore.

A partire dalle 15.00 si alterneranno gli interventi istituzionali della ministra della Giustizia Marta Cartabia, del presidente Confindustria Carlo Bonomi, l'International Keynote sullo scenario economico internazionale a cura della Chief Economist OECD Laurence Boone e l'intervista one-to-one al Governatore Banca d'Italia Ignazio Visco.

Seguirà la tavola rotonda sul sistema finanziario e la ripresa con focus sulle opportunità per il Made in Italy a cui interverranno Michele Crisostomo, Presidente Enel, Claudia Parzani, Capital Markets Partner and Global Business Development and Marketing Partner Linklaters, Stefano Rossetti, Vice Direttore Generale vicario BPER Banca, Giovanni Sandri, Head of BlackRock Italy, Massimo Tononi, Presidente Banco BPM, Niccolò Ubertalli, Head of Italy UniCredit.

Conclude la prima giornata di lavori del Made in Italy Summit 2021 la tavola rotonda sull'Export come risorsa chiave del Made in Italy, che sarà introdotta dall'intervista di Fabio Tamburini al ministro Luigi Di Maio. A seguire il confronto sul tema tra istituzioni ed esperti: la Vicepresidente Confindustria per l'internazionalizzazione Barbara Beltrame e il sottosegretario di Stato Manlio Di Stefano ne discuteranno con il presidente Agenzia ICE Carlo Ferro, il presidente SACE Rodolfo Errore e il presidente SIMEST Pasquale Salzano.