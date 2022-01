Il nuovo decreto anti Covid / Da febbraio green pass base per fare shopping, andare in banca, alla posta o negli uffici pubblici

Dal 1 febbraio il green pass base - quello che si ottiene anche con il tampone - sarà necessario per accedere a negozi, banche e uffici pubblici servirà il Green pass base, quello che si ottiene anche con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione. Praticamente per ogni servizi pubblico o privato servirà il pass base, eccetto che per andare a comprare il cibo. Negozi alimentari e supermercati dovrebbero essere esclusi dal obbligo sulla base di un dpcm che sarà adottato entro 15 giorni.



5/8 7/8 Menu