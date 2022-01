Il nuovo decreto anti Covid / Vaccino obbligatorio per tutti gli over 50

Arriva l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Sarà in vigore fino al 15 giugno. L’obbligo scatta subito, con l'entrata in vigore del decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 5 gennaio 2022. Sono interessati tutti i cittadini, anche stranieri, residenti in Italia, che hanno superato i 50 anni. La bozza del decreto giunta sul tavolo del Consiglio dei ministri non prevede però sanzioni e dunque bisognerà capire come si farà ad imporre l’obbligo. E soprattutto bisognerà attendere il testo finale del provvedimento, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

