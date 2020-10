Il nuovo film Borat e le risate amare sull’America di Trump. E Donald si infuria Il sequel del viaggio del giornalista Kazako negli Stati Uniti del presidente tycoon all’epoca del Coronavirus. Una commedia che è anche un film politico di Riccardo Barlaam

Il sequel del viaggio del giornalista Kazako negli Stati Uniti del presidente tycoon all’epoca del Coronavirus. Una commedia che è anche un film politico

NEW YORK - È una commedia corrosiva. Vi farà tanto ridere. Ché di questi tempi cupi non fa male. Ma è anche un film politico. Vi lascerà anche un retrogusto amaro in bocca perché racconta l’America ai tempi di Trump e del Coronavirus. “Borat Sebsequent Moviefilm”, il sequel del celebre film Borat (dal 23 ottobre sulla piattaforma video di Amazon Prime) riprende il viaggio negli Stati Uniti - gli “US+A” come li chiama lui - del surreale e strambo giornalista del Kazakistan Borat Sagdiyev.

«È tempo per me di tornare nella Yankee Land per salvare la mia gente», dice Borat nelle prime scene del film, quando viene “salvato” dal panzuto premier del suo paese dal destino dei lavori forzati a vita in un Gulag, dove era finito quattordici anni prima al termine del primo “Borat - Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan”, del 2006, che fu candidato all’Oscar come migliore sceneggiatura e con cui uno straripante Sacha Baron Cohen vinse il Golden Globe come migliore attore.

La trama

Il primo ministro kazako lo tira fuori da quell’inferno dei lavori forzati e delle pietre da spaccare con una missione da portare a termine: «Barack Obama - gli dice - ha cancellato i veri valori americani, ma un uomo, McDonald Trump, è arrivato per far tornare l’America grande ancora. Il nuovo presidente - è la verità anche se è utilizzata nel film come espediente comico, ndr – è diventato amico dei leader più forti del mondo: Putin, Kim-Jong-un, Bolsonaro e il rapper Kanye West».

Borat viene spedito di nuovo negli States come inviato del governo per «conquistare il rispetto di McDonald Trump per la gloriosa nazione del Kazakistan». Come Melania, che dalle campagne slovene è riuscita a diventare la donna più importante d’America accettando di vivere in una “gabbia dorata”, Tutar la figlia quindicenne di Borat (Maria Bakalova) arriva negli Stati Uniti spedita in una cassa per le scimmie, al posto del ministro della Cultura del Kazakistan, una scimmia appunto, destinata a diventare un dono sessuale per il vice presidente cristiano evangelico conservatore Mike Pence. Un uomo, come dice Borat, «noto per la sua passione per la f… che non puoi lasciare solo in una stanza con una donna». Preparatevi a ridere.

Anche un messaggio sulla scia del MeToo

In questo gioco di ironia, provocazione e sarcasmo sulla sottomissione delle donne, alla fine salta fuori un messaggio di emancipazione femminile, sulla scia del #MeToo Movement, dopo aver schivato centri anti aborto e cliniche di chirurgia estetica. Al ritorno negli “US+A” Borat scopre di essere famoso, lo riconoscono per strada. Ed è costretto per tutto il film a travestirsi da americano, da americano repubblicano più precisamente: barba lunga, pancia enorme, jeans, giubbotto di jeans e cappello texano con le falde da cowboys. Scopre anche che nel frattempo il mondo è cambiato e le persone passano il loro tempo “a guardare dentro la calcolatrice”, lo smartphone.