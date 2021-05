Il nuovo Fisco: l'ambizione di un progetto comune e il rischio del solito rattoppo

4' di lettura

Dopo tante parole (e altrettante promesse), la prospettiva di una riforma fiscale sembra oggi trovare maggiore sostanza. Ma sulla sua reale ampiezza, qualche dubbio ancora persiste. Il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza indica i contorni degli interventi in materia fiscale. Lo fa partendo dal presupposto che la riforma fiscale rappresenti una delle azioni chiave per rimediare alle debolezze del sistema economico e la considera parte integrante del cammino da intraprendere per avviare la ripresa del Paese. Sullo sfondo, le consuete raccomandazioni dell’Europa: alleggerire la pressione fiscale sul lavoro, ridurre le tax expenditures, riformare i valori catastali, contrastare l’evasione.

Gli interventi fiscali ai quali il Pnrr fa esplicito riferimento sono sei: la riforma dell’Irpef; il contrasto dell’evasione, con il potenziamento dell’operatività dell’agenzia delle Entrate e nuovi strumenti quali intelligenza artificiale, text mining e analisi delle relazioni; l’auspicio, non un vero e proprio impegno, per un testo unico fiscale, da far poi confluire in un Codice tributario; la riforma della giustizia tributaria (sulla quale è già al lavoro una commissione interministeriale); le modifiche alla riscossione, specie per i crediti di difficile esazione (in base al Dl 41/21, il ministero dell'Economia dovrà indicare al Parlamento, entro il 7 agosto, i criteri da seguire); il federalismo fiscale da completare.

Domanda: si tratta di interventi sufficienti o è ancora troppo poco?

Molti osservatori avevano intravisto, specie nei giorni a ridosso dell’insediamento del governo di Mario Draghi, la possibilità (forse la speranza…) di avviare sul Fisco un percorso più ambizioso della riforma dell’Irpef. Nella stessa fase, però, altri avevano ben percepito che – all’interno di una maggioranza così eterogenea e con contrapposizioni che sembrano via via accentuarsi – l’idea di un percorso comune per riordinare il Fisco sarebbe stata illusoria. Forse anche perché il Fisco contribuisce a definire la sfera identitaria dei partiti – si pensi a quante volte le tornate elettorali sono state vinte grazie alle promesse fiscali di partiti stessi – per i quali, quindi, scendere a compromessi, rinunciare a pezzi delle proprie convinzioni diventa complesso. Vedremo, per restare all’Irpef, le barricate quando si dovrà scegliere tra aliquote, flat tax e algoritmi alla tedesca oppure le resistenze incrociate quando si tratterà di mettere mano al taglio delle spese fiscali.

Ora, è chiaro a tutti che la riforma dell’imposta personale è indispensabile. L’Irpef è la principale imposta del sistema, riguarda la stragrande maggioranza dei cittadini. Per altro, riformare l’Irpef significa ragionare su molti aspetti rilevanti del sistema fiscale, dalla tassazione del lavoro autonomo alla moltitudine di imposizioni sostitutive fino alla fiscalità locale.