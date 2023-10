Il nuovo fisco per le imprese: dai bonus alla minimum tax

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cambia il fisco per le imprese. L’arrivo della manovra con il decreto collegato e dei primi provvedimenti attuativi della delega fiscale modifica lo scenario con cui si dovranno confrontare le imprese a partire dal 2024.

Tra le principali novità, la maxideduzione del costo del lavoro per i nuovi assunti, accompagnata però dall’addio all’Ace (aiuto alla crescita economica) che dal 2011 ha incentivato le capitalizzazioni. Ma c’è anche il debutto della Global Minimum Tax al 15% per le multinazionali e una dilazione dei tempi per la sanatoria Ricerca&Sviluppo, gli aiuti di Stato possibili solo se in linea con il quadro dell’Unione Europea, il reshoring - l’abbattimento delle imposte per le imprese che rientrano in Italia - e il nuovo calcolo dell’imposta effettiva per le Cfc (Controlled foreign company).

