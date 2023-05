Il nuovo fondo Achilles di Glp e Kryalos acquisisce un asset greenfield a Bergamo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Glp ha annunciato la nascita di un nuovo fondo development denominato “Achilles” e gestito da Kryalos Sgr. Il Fondo, interamente sottoscritto da Glp, ha già acquisito nel mese di marzo 2023 tre asset greenfield per un totale di circa 73mila mq di Gla, collocati nell’area geografica di Roma e dotati delle certificazioni Breeam excellent che ne garantiscono la sostenibilità dal punto di vista Esg. Il completamento di questi sviluppi è previsto entro la fine del 2024.



Contestualmente, Glp e Kryalos annunciano l’acquisizione, avvenuta tramite il nuovo Fondo, di un ulteriore terreno a Filago, in provincia di Bergamo, dove verrà sviluppato un immobile logistico di 50mila mq. La collocazione del terreno è strategica per raggiungere facilmente le aree del nord-est Italia, snodo logistico di particolare importanza per il Paese, anche grazie alla vicinanza dell'autostrada A4.

«Il lancio del nuovo Fondo Achilles – ha detto Marco Belli, Country director di Glp Italia – rappresenta un passo molto importante nella strategia di crescita di Glp in Italia. Viene riconfermata la volontà di continuare a investire nello sviluppo di immobili logistici di alta qualità nel Paese, investendo in particolare in asset greenfield posizionati in nodi strategici della penisola. La prima acquisizione realizzata tramite il nuovo fondo riguarda infatti la macroarea milanese, nello specifico Filago, dove l’interesse degli investitori resta molto alto».

«Il Fondo Achilles – ha aggiunto Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos Sgr – nasce con una chiara specializzazione sugli investimenti sostenibili e rappresenta un’importante opportunità per sviluppare progetti ex novo, localizzati in aree non urbanizzate ma di interesse strategico, e potenziare così indotti urbani ed economici. Nel mercato italiano oggi si rileva un altissimo interesse per asset logistici sostenibili e innovativi, conformi ai principi Esg».