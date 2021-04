Il nuovo fondo Ardian a quota 7,5 miliardi, già investito al 50 per cento

3' di lettura

Superpotenza di investimento per il gruppo Ardian, società d'investimento privata tra i leader mondiali del private equity. Ardian ha raccolto 6,5 miliardi di euro per il suo ultimo fondo di buyout, Ardian Buyout Fund VII. Parte di queste risorse saranno dirottate sull’Italia, che resta uno dei mercati di riferimento per il gruppo di private equity francese.

È poi stato raccolto un ulteriore miliardo di euro per co-investimenti, che ha esteso la capacità di investimento della piattaforma per un totale...