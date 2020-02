Il nuovo mascara tutto in uno Un mascara che trasforma le ciglia già dopo la prima passata, regalando volume senza appesantirle e lasciandole definite, allungandole e incurvandole. Tre prodotti per tre fasce di prezzo di Annalisa Betti

2' di lettura

Cos'è. Un mascara che trasforma le ciglia già dopo la prima passata, regalando volume senza appesantirle e lasciandole definite (senza effetto clumping), allungandole e incurvandole. Il risultato è uno sguardo subito intensificato, aperto, le ciglia sono dispiegate a ventaglio grazie all'effetto volumizzante della formula. Non è, però, soltanto quest'ultima a determinare il giudizio su di un mascara: anche l'applicatore svolge un ruolo determinante. Deve infatti raggiungere l'attaccatura delle ciglia e pettinarle senza però macchiare la palpebra: quante volte capita l'odioso inconveniente di dover usare il cotton fioc per togliere la macchiolina di mascara mentre lo stiamo applicando?



A proposito di macchie: diverse lettrici hanno il problema del mascara che cola. Il problema può essere risolto se si aspetta più a lungo dopo aver applicato la crema viso, prima di procedere col make-up: potrebbe esserci ancora un eccesso di prodotto che impedisce al mascara di aderire e asciugarsi perfettamente; un altro accorgimento è usare un velo di cipria prima del mascara, dopo il fondotinta o la base, su tutta l'area del contorno occhi (tenendoli ben chiusi!), in modo da ridurre l'oleosità delle palpebre.



Oltre a questo, ci sono un paio di segreti per ottenere il massimo dal nostro mascara: mai “pompare” lo scovolino ripetutamente nel flacone con l'intento di raccogliere più prodotto. L'unico risultato sarà di far entrare nel tubetto una quantità di aria che lo farà essiccare velocemente. Altro suggerimento: quando secondo voi è arrivato il momento di buttarlo via, versate nel flaconcino tre gocce di struccante o acqua micellare (non in formula bifasica): lo potrete usare ancora diverse volte.



Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Diversi elementi accomunano la nostra selezione: l'ottima performance in termini di tenuta (nessuno dei tre cola), la semplicità di applicazione e la capacità di creare volume senza grumi, che appesantisce lo sguardo e crea ombre anziché luce. Infine, la nuance nero intenso.



Size Up di Sephora Collection ha uno scovolino a clessidra con setole più corte al centro: dopo una passata soltanto, si vede già l'effetto wow anche sulle ciglia più sottili, che diventano più corpose e lunghe. Con tre passate, sembra di avere fatto le extension. La formula è vegana, la texture equilibratamente corposa (euro 12,90 in esclusiva da Sephora e online).