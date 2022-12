Dicembre ha salutato il nuovo menù di Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, creato dallo chef Alessandro Tognacci, da gustare nel Senses Lounge & Restaurant accanto alle antiche Terme di Diocleziano. Un legame con la città che passa attraverso i piatti della tradizione arricchiti e rivisitati, come il tonnarello cacio e pepe con limone candito e i rigatoni che diventano una “gricia nel bosco” con funghi cardoncelli e tartufo fresco, ma anche la trippa alla romana con scaglie di pecorino, pane croccante e aria di mentuccia, con ingredienti locali. Per le festività, poi, chef Tognacci propone una cena della vigilia a base di pesce , il pranzo di Natale il cenone di San Silvestro, arricchito da musiva dal vivo e da una lotteria con in palio soggiorni, cene e trattamenti benessere tra Roma, Costiera Amalfitana e Taormina

