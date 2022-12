Il nuovo non arriva e l’usato non si trova

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Per fortuna gli italiani di macchine ne hanno, perché non è questo il momento di cambiarla. Quelle nuove costano ormai uno sproposito, o forse per troppo tempo le avevano spinte a prezzi stracciati, ma il problema è relativo, visto che poi l’ordine e la consegna avvengono in due epoche diverse della vita.

Però l’impatto si avverte sul mercato dell’usato: chi aspetta mesi per la nuova certo non molla la vecchia. Così mancano all’appello circa 300mila auto usate. Quando scendono le quantità, il mercato reagisce alzando i prezzi.

I numeri a conforto vengono da un’elaborazione del Centro Studi Fleet&Mobility sui dati dei primi nove mesi dell’anno del panel di InterAutoNews su un campione di concessionarie.

Lo stock medio è di 33 auto, il 60% meno rispetto alla media del triennio 2017/19, quando ogni dealer aveva in media 83 auto usate in offerta. Data la fame di macchine, se prima i tempi di giacenza erano di 69 giorni, adesso in un mese e mezzo vanno via: un terzo in meno. Il magazzino, che girava poco più di 5 volte, adesso ruota quasi 8 volte in un anno.

Questa migliore gestione dello stock, non voluta e imputabile solo alla mancanza di prodotto, non evita ai dealer un crollo nelle vendite del 40% rispetto al triennio pre-Covid, in un mercato totale in calo sì, ma dell’11%. In sostanza, sono le reti ufficiali a subire la vera mancanza di prodotto, perché nell’usato il loro modello di business è ancora troppo dipendente dalle permute. Immatricolando quest’anno ai privati circa 300.000 vetture in meno rispetto al milione e centomila della media 2017/19, non sorprende la penuria di usato.