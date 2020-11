Il nuovo obiettivo di inflazione della Bce prende forma

Poiché per costruzione il paniere dei prezzi HICP si basa sui dati di contabilità nazionale degli anni passati (nel 2020 sui dati 2018), l'indice generale non coglie queste modifiche strutturali nei consumi. Una recente ricerca BCE ha cercato di quantificare l'impatto complessivo di questo shift creando un indice sintetico dei prezzi basato su un nuovo paniere che rifletta la situazione attuale. I risultati sono più che significativi: il divario tra l'indice HICP reale e quello sintetico ha iniziato ad aprirsi a marzo 2020 ed è aumentato a circa lo 0,2% in aprile. Da allora, è rimasto più o meno costante, riflettendo intuitivamente il passaggio dei consumatori da categorie con un tasso di inflazione inferiore alla media (carburante per i trasporti), a categorie di inflazione superiori alla media (prodotti alimentari).

La cornice di riferimento per il nuovo obiettivo di inflazione

Secondo Weidmann, a fronte di una maggiore incertezza strutturale del quadro macro-economico e della difficoltà da parte della BCE nell'identificare efficacemente i driver dell'inflazione (da cui le ripetute stime imprecise degli anni passati), è opportuno rimodulare il target di inflazione in termini di intervallo. Non più un valore preciso, ma una forchetta di valori ammissibili che dovrebbe essere simmetrica intorno al valore centrale del 2%. Non si tratta di modifiche da poco: dopo 20 anni viene abbandonato il c.d. bias asimmetrico della BCE che considerava accettabile qualsiasi valore di inflazione tra lo 0% ed il 2% ma non oltre, e si introduce un margine di tolleranza che potrebbe configurarsi molto ampio. Un policy paper del Parlamento Europeo appena pubblicato che supporta in maniera forte le posizioni di Weidmann quantifica un plausibile intervallo per l'obiettivo di inflazione tra lo 0,5% ed il 3,5% annuo. È chiaro che un intervallo di confidenza così ampio renderebbe gli esercizi di stima puntuale sia della banca centrale che degli analisti un esercizio futile.

C'è un'ulteriore perplessità per la direzione intrapresa dal board BCE: già l'inflazione dell'area Euro era un approccio “medio” perché rappresentava un'unica misura per 19 economie caratterizzate ognuna da una diversa velocità di crescita dei prezzi. Spesso in passato ci si è domandati se questo approccio “one size fits all” fosse corretto in un'ottica di gestione efficiente dello stimolo monetario e non fosse invece più opportuno controllare il differenziale di inflazione tra un Paese e l'altro, spesso foriero di distorsioni sul tasso di cambio reale ed i livelli di competitività intracomunitari. Oggi la BCE raddoppia proponendo una “media delle medie” che rende il quadro più indistinto e sfocato.

Il riferimento a una media temporale da monitorare

Ma non finisce qui. L'altro punto innovativo in discussione è il riferimento ad una media temporale da monitorare, che amplierebbe ulteriormente il margine di flessibilità per la banca centrale. Questa soluzione consentirebbe di tollerare un periodo di inflazione elevata purché limitato, perché il valore obiettivo sarebbe mediato da periodi in cui l'inflazione è stata più bassa. Certo questa soluzione – come fa notare Weidmann – sembra essere disegnata ad hoc per le esigenze della BCE nell'immediato futuro, quando potrebbe essere necessario un forte stimolo per contrastare l'imminente impulso deflazionistico della recessione double-dip. Paradossalmente, in una situazione speculare di shock inflazionistico persistente, il rispetto di un obiettivo di inflazione media potrebbe richiedere degli aggiustamenti restrittivi proporzionalmente maggiori rispetto alla policy attualmente in uso.

Si tratta comunque di un rischio teorico, considerando che la BCE si sta creando ulteriori margini di flessibilità sulla definizione del periodo di riferimento. Porte aperte, invece, ad un inclusione degli housing costs ed a cambiamenti più tempestivi del paniere di riferimento in risposta a modifiche del comportamento dei consumatori.