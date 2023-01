Il nuovo paradigma che chiede Davos

La risposta alla seconda domanda è più incerta: la recessione è messa in dubbio dalle buone chiusure del 2022. Un terzo del panel di Chief Economist interpellati al WEF crede che possa non esserci, e in ogni caso, la maggior parte di essi stima che la fine del 2023 sarà migliore della fine dell'anno passato. Il costo del gas si è ridotto dell'80% rispetto alla fase di accumulo estiva, e questo alimenta l'ottimismo. Molte aziende avevano stilato in autunno budget al ribasso e stanno adesso riducendo conseguentemente i costi - in alcuni casi i posti di lavoro - per essere più prudenti. Ma è bene non ridurre capacità troppo profondamente per approfittare del rimbalzo che potrebbe esserci se le principali economie dovessero non subire una significativa recessione. Pianificare con cura la flessibilità è sicuramente la ricetta per molti settori.

Infine, arriviamo alla terza domanda, con i dubbi alimentati dalle scelte contradditorie come le riaperture delle miniere di lignite in Germania: la sostenibilità è stata depriorizzata? La migliore risposta a Davos l'ha data Ursula von der Leyen, che ha ufficializzato il lancio del Net Zero Industry Act. Simile al Chips Act, sosterrà in maniera forte il settore Clean Tech europeo. Il piano è costruito su 4 pilastri: la semplificazione regolatoria, il finanziamento, le competenze e il trade globale di prodotti e servizi green. Inoltre, ci sarà un Critical Raw Material Act sugli approvvigionamenti di materiali come le terre rare (fondamentali per le tecnologie green). Il sourcing di questi materiali porta il rischio di dipendenza da pochi Paesi e quello reputazionale per le aziende che hanno fornitori che non rispettano ambiente e condizioni di lavoro adeguate. A sostegno della competitività europea nel Clean Tech la presidente della Commissione Europea rilancia la proposta già annunciata in autunno della creazione di un fondo sovrano per finanziare il Net Zero Industry Act ed altri programmi strategici pan-europei. Effettivamente, la creazione di un fondo sovrano europeo è un tassello fondamentale per un nuovo capitalismo, in cui la politica esce dal ruolo puramente regolatorio e si pone come attore di politiche industriali per lo sviluppo della società che rappresenta e governa.

Dai piani di ripresa post-pandemia al Chips Act, L'Europa ha intrapreso un nuovo cammino verso la costruzione di piani industriali strategici per il proprio sviluppo e la propria competitività a livello globale, e ha compreso la necessità di dotarsi di strumenti di finanziamento più forti. Gli aiuti di Stato, sebbene coordinati, non sono sufficienti, e non è più pensabile di immettere semplicemente enormi capitali “whatever it takes”, abbiamo raggiunto la consapevolezza in Europa che è necessario indirizzarli in maniera strategica. È un positivo cambio di paradigma, che trasformerà le relazioni tra settore pubblico e privato e che potrà mettere insieme l'esigenza di un'economia più prospera, dello sviluppo sociale e della protezione dell'ambiente.

Quest'anno, nello spirito che ha sempre permeato Davos, non solo c'è la consapevolezza dell'urgenza di azione per assicurare coesione sociale e protezione del pianeta, ci sono anche nuovi presupposti politici ed economici per far convergere “purpose” e “profit”.

*Amministratore Delegato Porsche Consulting