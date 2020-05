Il nuovo ponte di Genova sarà monitorato con un gemello digitale La genovese Fos si è aggiudicata un progetto, in collaborazione con Fincantieri, per realizzare un modello digitale che replica in tempo reale le condizioni strutturali e ambientali del viadotto di Raoul de Forcade

Il nuovo ponte di Genova avrà un gemello digitale in realtà aumentata che servirà a supportarne la manutenzione. La genovese Fos, società di consulenza e ricerca tecnologica quotata in Borsa, si è infatti aggiudicata due progetti di ricerca, all’interno dei bandi del Centro di competenza ligure Start 4.0. E il primo dei due, sviluppato con Cetena (Fincantieri) riguarda appunto il monitoraggio del viadotto sul Polcevera.



I due progetti, in questione, chiamati Cymon e Safe 4.0, prevedono un investimento complessivo, da parte di tutti i partner coinvolti nel loro sviluppo, di oltre 989mila euro, finanziato per circa 332mila euro, a fondo perduto, da parte del Centro di competenza Start 4.0. L’investimento di Fos sui progetti sarà di circa 294mila euro, finanziato con un contributo a fondo perduto da Start 4.0 da 137mila euro.

Cymon è il progetto, in collaborazione con Cetena, che riguarda il nuovo ponte di Genova. L’obiettivo è realizzare un modello digitale (digital twin) che replica in tempo reale le condizioni strutturali e ambientali di un’infrastruttura stradale (in questo caso il viadotto sul Polcevera), grazie a una rete di sensori e alla realtà aumentata, e ne consente la manutenzione ottimale.



Le attività di Fos nel progetto prevedono lo sviluppo del prototipo software della piattaforma informatica per l’acquisizione dei dati e la gestione delle regole. L’investimento della società genovese guidata da Enrico Botte è pari a circa 143mila euro, finanziato con un contributo a fondo perduto di circa 66mila euro da Start 4.0 .