Il nuovo Quantitative Easing: spazio alla condivisione dei rischi

ACQUISTI DI TITOLI DI STATO DELLE BANCHE CENTRALI NAZIONALI DEVIAZIONI DALLA CAPITAL KEY In miliardi di euro (Fonte: elaborazione su dati Bce)





Questi scostamenti riflettono l'effetto-scarsità dei Govies (ed in particolare dei Bund) derivante dalla circostanza che la capital key non rappresenta un criterio proporzionato alla quantità di debito in circolazione dei vari Stati membri. Per gestire il problema ed aumentare la quantità di titoli disponibili per l'acquisto da parte delle BCN alcune regole di funzionamento del QE sono state riviste in corso d'opera; già a settembre 2015 il tetto sugli acquisti di una singola emissione di titoli di Stato fu portato dal 25% al 33%; a gennaio 2017 venne autorizzato l'acquisto di Govies con rendimento implicito anche al di sotto del livello dei tassi sui depositi presso la BCE e il limite minimo in termini di vita residua dei titoli di Stato acquistabili fu abbassato da due anni ad uno. In più, nel tempo è stata estesa la pletora delle cosiddette ‘agenzie nazionali' ammissibili, ossia dei soggetti emittenti che erano di fatto considerati equiparabili al governo centrale dei vari paesi membri ai fini della policy di acquisti del QE.

Queste misure hanno permesso di preservare complessivamente il criterio della capital key specie con riferimento alla quota di acquisti di titoli di Stato tedeschi, fermo restando che comunque l'osservanza di tale criterio non è stata poi così granitica in questi anni così come non lo è stata quella delle altre regole di controllo dei rischi definite all'epoca di avvio del programma.



Peraltro la capital key non è l'unico fattore che spiega le differenze nei rischi di portafoglio dei Govies detenuti dai vari componenti dell'Eurosistema. Le regole d'ingaggio del QE prevedevano genericamente che le banche centrali deputate agli acquisti operassero al meglio la selezione dei titoli da comprare, ad esempio con riferimento alle varie scadenze disponibili, per non alterare la valutazione compiuta dai mercati e, quindi, la struttura a termine dei tassi di interesse e la volatilità dei prezzi/rendimenti dei Govies. Tuttavia, le varie BCN hanno in qualche modo personalizzato il proprio processo selettivo, finendo quindi con l'esporsi in maniera differenziata al rischio di duration, ossia al rischio di una variazione avversa dei tassi d'interesse. Come risultato, la vita media residua (Weighted Average Maturity o WAM) dei titoli di Stato presenti nel portafoglio delle BCN è differente, si è evoluta nel tempo e non riflette quella del debito complessivo del relativo paese membro.



Queste dinamiche eterogenee riflettono la diversa disponibilità e redditività dei Govies sulle varie scadenze e la comune tendenza a una riduzione della vita residua dei titoli comprati riflette esigenze di controllo dei rischi, dato che maggiore è la durata dei Govies detenuti maggiore è il rischio sopportato.