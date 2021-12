Il nuovo report statistico del Veneto punta sull’accessibilità dei dati online

«Sheldon.studio nasce per rendere i dati accessibili a una fascia più ampia della popolazione. Prendono così vita esperienze digitali in grado di informare in maniera coinvolgente la cittadinanza su questioni complesse», dice Matteo Moretti cofondatore dello studio.

«Con il progetto del Rapporto statistico interattivo abbiamo lavorato a stretto contatto con l'ufficio Statistico della Regione Veneto per immaginare nuovi modi di informare la cittadinanza attraverso i dati regionali, con l'obiettivo di trasformarli in veri e propri beni comuni digitali, enzima per la cittadinanza attiva».