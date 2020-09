Il nuovo saluto anti-Covid: un modo in più per fare un gesto antico quanto l’uomo

Il Namasté

Le radici di un gesto

Spesso poi le radici e il vero significato di un saluto vengono travisate per “esigenze di spettacolo”. Uno dei tipici esempi è il saluto romano, entrato tristemente in voga nel ventennio fascista. In realtà, alzare il braccio destro con la mano tesa fu reso popolare dal proto-kolossal cinematografico italiano “Cabiria”, del 1914, ambientato nel periodo della seconda guerra punica, dove i romani si salutavano appunto con il braccio teso (per chi fosse curioso, il film è ormai di pubblico dominio, e può essere visto nella sua interezza). Gesto che venne poi ripreso dal sempre fantasioso, seppur geniale, Gabriele D'Annunzio e dai suoi “legionari” durante l'impresa di Fiume (1919-1920). Questo anche perché in quegli anni imperversava l'epidemia di spagnola, e già allora le autorità sanitarie cercarono di ridurre i contagi limitando al massimo i contatti fisici fra le persone.

In realtà, i romani, come testimonia per esempio la Colonna Traiana, utilizzavano diversi gesti per salutarsi, senza la coralità che poi le coreografie cinematografiche e fasciste diedero al saluto romano. Secondo lo storico Raffaele D'Amato, il saluto più in voga tra i militari delle legioni romane somigliava molto all'attuale saluto militare, con la mano destra portata verso la sommità del capo.

Un particolare della Colonna Traiana

Ma le forme di saluto diffuse nel mondo sono in realtà tantissime. Citiamo per esempio i popoli arabi, che si toccano con la mano prima il petto, poi la bocca e infine la fronte, a significare “Ti do quel che ho di più caro in me: il cuore, l'anima e il pensiero”. Anche in questo caso, non vi è un contatto fisico, almeno tra persone che già non sono in stretti rapporti. Conosciuto è anche il saluto eschimese, fatto sfregando i nasi, dove invece il contatto c'è. Ma forse è anche un sistema per scaldare una appendice che, nei climi dell'estremo Nord, tende a raffreddarsi un po' troppo. Ci sono poi i saluti in voga presso le subculture. Chi ha dei figli giovani o ascolta musica sa che ogni comunità ha il proprio. I fan dell'heavy metal e del rock in genere salutano con le “corna”, eventualmente utilizzando anche il pollice. I fan del rap spesso usano salutarsi con il “fistbump”, toccandosi quindi i pugni chiusi.

Un fistbump

Ma anche, qui, esistono mille variazioni sul tema, e si può dire che ogni gruppo di amici ha il proprio gesto.

Prendiamola allora alla leggera: non sarà il cambio di una piccola abitudine a sconvolgerci la vita. È già successo, e sicuramente succederà ancora. In fondo, la stretta di mano ha già compiuto la sua storia.