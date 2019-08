Trump vuole comprare la Groenlandia

LEGGI ANCHE / Afa rovente, nubifragi e alluvioni: tutti i rischi del climate change in Europa

Non guasta, probabilmente, il desiderio di lasciare un'eredità permanente al Paese della sua presidenza dove altri avevano invece fallito (interesse a quell'acquisto lo avrebbero avuto sia Harry Truman nel 1946 sia il Segretario di Stato William Seward nel 1867). E non manca il richiamo nostalgico a glorie ed exploit del passato, parte del populismo carismatico di The Donald. A quando cioè una giovane America si impadroniva dell'Alaska per 7,2 milioni dalla Russia nel 1867, o della Louisiana, per 15 milioni dalla Francia nel 1803.

Quanto può valere la Groenlandia? La Casa Bianca non azzarda cifre. Non ci sarebbe da stupirsi, però, se Trump volesse discutere del prezzo durante un viaggio a Copenhagen che ha in programma il mese prossimo.