Il nuovo stadio diventa vetrina del made in Friuli

Attività complementari

La Dacia Arena, un brand territoriale e uno dei simboli della “friulanità” nel mondo, si trasformerà in effetti in maniera più marcata in un hub multifunzionale capace di attrarre appassionati di calcio, turisti e non solo a prescindere dal giorno delle partite. Il progetto dell’Udinese punta a elevare l’impianto al rango di “vetrina del territorio” e piattaforma per la promozione del “made in Friuli”, dall’artigianato alle bellezze turistiche della regione.

Già nella fase di ricostruzione dello stadio sono stati predisposti spazi sottotribuna per complessivi 16mila metri quadri disposti su tre livelli nei quali ora potranno essere installati, ad esempio, un museo dedicato al club calcistico e alle eccellenze sportive della Regione o musei didattici per i bambini, come anche spazi di promozione del territorio da concordare con le associazioni di categoria (dall’enogastronomia all’artigianato). Dovrà essere potenziata l’area hospitality per gli eventi sportivi e culturali e dovranno essere aperti bar, caffè e ristoranti operativi anche durante la settimana. Inoltre, potranno essere create aree per il tempo libero, palestre, piscine, oppure centri di medicina sportiva, cura e prevenzione, asili, scuole di musica o spazi di intrattenimento. O ancora negozi per abbigliamento o attrezzature sportive. Al livello superiore potranno essere collocati uffici di società sportive o sponsor, un centro congressi e spazi per meeting e presentazioni aziendali.

Ritorni economici

Per dare vita a questo ambizioso progetto, oltre all’ok degli enti pubblici, occorreranno due anni di lavori che costeranno circa 20 milioni, finanziato da risorse integralmente private e/o con il supporto di enti come l’Istituto per il Credito Sportivo.

L’avvio di queste attività avrà però indubbie ricadute occupazionali. Il pubblico interessato, come prevede il dettagliato piano di sostenibilità finanziaria preparato dal team guidato da Alberto Rigotto Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo del club, va oltre i 16mila spettatori medi delle gare casalinghe, ma coinvolge i 100mila abitanti di Udine e i 935mila che risiedono a soli 60 minuti dallo stadio, facilmente raggiungibile per la vicinanza agli snodi autostradali.

Tra il 2016 e il 2020 il club della Famiglia Pozzo ha ottenuto grazie alla riqualificazione dello stadio circa 15 milioni di ricavi aggiuntivi tra abbonamenti, biglietteria, hospitality e la sponsorizzazione dell’impianto attraverso l’accordo con Renault-Dacia.