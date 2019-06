Il nuovo tremore di Merkel piomba sulla partita delle nomine Ue dal corrispondente Isabella Bufacchi

Merkel colpita di nuovo da improvviso tremore: il video

3' di lettura

FRANCOFORTE. Angela Merkel partirà per il G20 a Osaka, ha rassicurato il portavoce del Governo federale Steffen Seibert, «tutto sta andando come previsto» ha detto riferendosi al viaggio programmato in Giappone. Ma il lungo tremore della cancelliera, che ha rifatto il giro del mondo - ripreso in occasione della nomina del nuovo ministro della giustizia Christine Lambrecht dopo quello della scorsa settimana al ricevimento del nuovo presidente ucraino Volodimir Zelensky – ha comunque fatto tremare l’intero mondo politico, soprattutto in Europa e in Germania.

La partita delle nomine Ue

La partita delle nomine europee (che si concentra sulle poltrone più pesanti che sono quelle della presidenza della Commissione e della Bce) è ancora apertissima e il malessere della Merkel in prima battuta indebolisce ancor più le già esili speranze di chi avrebbe voluto la cancelliera alla guida della Commissione: una porta che in molti vorrebbero lasciare aperta fino all’ultimo, per conferire alla Germania questo ruolo pur scartando il candidato in pole position Manfred Weber. Sicuramente si sta spalancando un’altra porta, quella della speculazione che tenta di soppesare la rimanente forza politica, o crescente debolezza, della Merkel in ambito europeo e tedesco.

Il sostegno a Weber, lo schiaffo di Macron

La candidatura di Manfred Weber, politico bavarese di punta della Csu ma non della Cdu, per guidare la Commissione attraverso il sistema dello Spitzenkandidat non ha destato alcun entusiasmo nella cancelliera, la quale però ha sostenuto il candidato tedesco: sia pur controvoglia, lo ha fatto e con impegno pubblico. La bocciatura di Weber da parte di Emmanuel Macron, secondo fonti bene informate, non è affatto andata giù alla Merkel, per la quale la soluzione migliore restava quella di far funzionare il meccanismo Spitzenkandidat sulle nomine, nonostante a lei non piaccia e nonostante la controindicazione dell’inesperienza e dunque dell’inadeguatezza di Weber per ricoprire quell’incarico. Il rapporto tra la cancelliera e il presidente francese si sta deteriorando da tempo ma sulle nomine europee, stando alle stesse fonti, è ulteriormente peggiorato: è crollato su Weber. Quella di Weber, per la Merkel, è una sconfitta personale, uno schiaffo. E dunque, stando a quanto si raccoglie in queste ore negli ambienti di Berlino, la cancelliera non appare disposta ad incassare un’altra sconfitta, ovvero, la bocciatura di quello che si presenta come l’altro candidato di punta della Germania e anche suo: il presidente della Bundesbank Jens Weidmann per la presidenza della Bce, che è stato consigliere economico della cancelleria sotto Merkel.