Il nutrizionista per migliorare lo stile di vita

Site By site, agenzia di digital marketing e comunicazione con sede a Padova e Milano e guidata dai cofondatori Nicola Bruno e Alberto Baracco, chiude il 2021 registrando una crescita del +30% rispetto al 2020 e apre il 2022 con nuove assunzioni, la riconferma come Google Premier Partner - entrando nel 3% dei migliori partner per la pubblicità su Google Italia - e una visione: proseguire il proprio percorso strategico omnicanale su scala internazionale, puntando sempre di più su qualità e benessere delle persone. All’ordine del giorno l’espansione della sede padovana e milanese, nuovi progetti a livello internazionale, crescita e benessere delle persone di site By site che, oltre a contare sull’ampliamento della squadra (sono due gli ingressi a gennaio rispettivamente nelle aree sales e marketing), avranno l’opportunità di accrescere il proprio background professionale grazie ad iniziative di formazione personalizzate. Il progetto, a livello aziendale, riguarda il potenziamento di una serie di soluzioni in grado di rendere l’ambiente di lavoro a misura di ognuno: flessibilità di orari e comfort sia in ufficio che a casa per chi fa lo smart working, welfare dedicato a mamme e papà, percorsi con un nutrizionista per migliorare lo stile di vita e la realizzazione di iniziative di team per ricreare la socialità persa in questi due anni.